



"Цифры, с которыми не живут и не выживают": Домнина заговорила о Костомарове

Жена Романа Костомарова решилась прервать молчание. Вот уже больше месяца ее супруг находится в больнице, и за его здоровье переживает вся страна. Врачи делают все возможное, чтобы остановить тяжелый недуг, который поражает сразу весь организм.



Чемпион еще находится на аппарате ИВЛ, но при этом у него развилась гангрена. Медики были вынуждены ампутировать Роману одну ступню полностью и часть второй, а еще несколько пальцев.



В больницу к мужу Оксана Домнина ходит ежедневно, чтобы поддержать его морально. Но давать какие-либо комментарии и делиться своей болью до этого момента не хотела.



Устав от догадок и додумок, она решилась рассказать, что в тот момент, когда у Романа началась пневмония, он уже мучился болями в руке — принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты.



Плохо чемпион себя не чувствовал, а на легкий кашель внимания не обращал.



«Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура — пока есть силы», — признается Оксана Домнина.



В первый же день, когда Костомаров оказался в больнице, медики предупредили, что риски очень высоки. Собрали консилиум врачей, ситуация была критичной.



«Все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился», — говорит Оксана «АиФ».



Рядом с Романом жена Оксана и брат Денис, а вот мама в больницу не приходит, но не потому что врачи запретили. Сын сам попросил родительницу воздержаться от визитов — это сложно психологически. Опасаются, как бы у женщины не начались проблемы с сердцем из-за острых переживаний.



Семья благодарна врачам, что дежурят у палаты фигуриста 24/7. И пока остается только одно — молиться, чтобы он выкарабкался.

«Чтобы, принял всю ситуацию и жил полноценной жизнью дальше», — просит Оксана.