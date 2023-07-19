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Чудом остался жив: дайвер опубликовал кадры нападения акулы
19.07.2023 11:05 Ирина Демьянова

Чудом остался жив: дайвер опубликовал кадры нападения акулы

Ужасающие кадры, снятые одним дайвером, на которых большая белая акула вынырнула из темных глубин океана и бросилась ему на голову, промахнувшись в нескольких дюймах от воды у побережья Сан-Франциско, публикует Mirror.

Большая белая акула пролетела мимо головы дайвера всего в нескольких дюймах после того, как набросилась на него.
Рон Эллиот говорит, что этот момент ничто, он столкнулся с сотнями акул, и одна даже укусила его за руку.
На страшных кадрах видно, как мужчина плещется и машет рукой в камеру. Когда он машет рукой, он замечает что-то у себя за плечом — единственное зрелище, которое ни один дайвер не хочет видеть.

В отражении камеры появилась огромная белая акула.  В долю секунды дайвер ныряет глубже под воду, когда акула бросается ему на голову.

Дайвер Рон Эллиот плавал в глубинах воды в Сан-Франциско, когда на него набросилась акула.


К счастью для Эллиота, его опыт дайвинга привел к более быстрой реакции.

После того, как акула промахнулась, она развернулась и поплыла обратно в темные глубины.

Хотя эти кадры изначально стали вирусными в 2017 году, они до сих пор шокирует интернет-пользователей.

Рон Эллиот говорит, что этот момент ничто, он столкнулся с сотнями акул, и одна даже укусила его за руку. Почти 70-летний любитель океана насчитал более 400 встреч с акулами. 

После встреч с акулами приключения Эллиота были увековечены в документальном фильме под названием 'Near Miss - the Survival of a Shark Man'. В фильме охотник за акулами совершает эпическое погружение в окружении больших белых акул.


 

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