Чтобы выйти замуж за свою школьную любовь 70-летняя женщина преодолела полмира
В Великобритании 70-летняя женщина решила найти свою первую школьную любовь и преодолела полмира, чтобы выйти за него замуж. Пара начала встречаться в старшей школе, однако судьба их разлучила. Об удивительной истории любви длиной в жизнь рассказал внук женщины Ноа Русси, пишет издание Newsweek.
По его словам, его бабушка и ее избранник имеют по шестеро собственных детей от других партнеров. Оба их спутника умерли от рака, после чего пара захотела воссоединиться, хотя они и не виделись с подросткового возраста.
"В конце концов, они поженились в 70 лет, он был ее первым школьным парнем", – написал мужчина в посте.
Женщина вышла замуж за школьную любовь после десятилетий разлуки / скриншот
Многие пользователи Сети откровенно умилились этой почти голливудской историей:
- "Это как красная нить, она тянется и растягивается, но никогда не рвется. Она была прикреплена к ним все время. Пока они снова не встретились".
- "Красавица, заставила меня плакать".
- "Тот тип историй, из-за которых я бы буквально каждый день сидел и рыдал в этом приложении".
- "Какая удивительная жизнь, что им обоим дважды пришлось испытать настоящую любовь! Это больше, чем кто-либо мог надеяться".
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