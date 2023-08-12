



Чтобы выйти замуж за свою школьную любовь 70-летняя женщина преодолела полмира

В Великобритании 70-летняя женщина решила найти свою первую школьную любовь и преодолела полмира, чтобы выйти за него замуж. Пара начала встречаться в старшей школе, однако судьба их разлучила. Об удивительной истории любви длиной в жизнь рассказал внук женщины Ноа Русси, пишет издание Newsweek.



По его словам, его бабушка и ее избранник имеют по шестеро собственных детей от других партнеров. Оба их спутника умерли от рака, после чего пара захотела воссоединиться, хотя они и не виделись с подросткового возраста.



"В конце концов, они поженились в 70 лет, он был ее первым школьным парнем", – написал мужчина в посте.

Женщина вышла замуж за школьную любовь после десятилетий разлуки / скриншот



Многие пользователи Сети откровенно умилились этой почти голливудской историей:

"Это как красная нить, она тянется и растягивается, но никогда не рвется. Она была прикреплена к ним все время. Пока они снова не встретились".

"Красавица, заставила меня плакать".

"Тот тип историй, из-за которых я бы буквально каждый день сидел и рыдал в этом приложении".

"Какая удивительная жизнь, что им обоим дважды пришлось испытать настоящую любовь! Это больше, чем кто-либо мог надеяться".

С момента публикации в соцсети 3 августа пост в TikTok просмотрели более 760 000 раз. Он собрал более 152 тысяч лайков и почти 7 тысяч комментариев.