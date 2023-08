Чтобы не ревновали: Мужчина, имеющий шесть жен, хочет суррогатного ребенка

27-летняя Луана Казаки из Бразилии вышла замуж за Артура О’Урсо в 2015 году. На тот момент она была его первой женой, но за прошедшие годы в их семье появилось еще пять женщин, каждая из которых тоже стала женой Артура. После расширения семьи все жены стали ее ближайшими подругами, но, чтобы снять напряжение, семья рассматривает суррогатное материнство, чтобы “никто не чувствовал себя обделенным”.



Артур, знаменитость и модель, женат на 27-летней Луане Казаки, 21-летней Эмели Соуза, 24-летней Валькирии Сантос, 51-летней Олинде Марии, 23-летней Дамиане и 28-летней Аманде Альбукерке. Несмотря на то, что ей приходится делить мужа, Луана утверждает, что это лучше, чем моногамные отношения, поскольку “муж следит за тем, чтобы проводить достаточно времени с каждой женой”.



Луана любит свою большую семью и не хотела бы, чтобы было иначе – несмотря на то, что ей приходится делить мужа.



"По правде говоря, до Артура у меня никогда не было свободных любовных отношений, это мой недавний опыт, но я всегда хотела жить любовью, отличной от общепринятой, поскольку все мои предыдущие моногамные отношения не сложились", – утверждает она. “Остальные пять жен Артура для меня как подруги, мы очень хорошо ладим, мы как одна семья".



Женщины и Артур даже составили график секса, чтобы каждая получала внимание и чувствовал себя любимой.



“Мы очень хорошо ладим, потому что верим в такую форму любви. Очень важная вещь между нами и Артуром – это диалог. Мы всегда стараемся обо всем поговорить, чтобы не было недопонимания, и наш график секса нам очень подходит, но, конечно, мы не обязаны следовать этому распорядку каждый день. Мы много путешествуем, поэтому иногда дни не совпадают, но в остальном все работает", – поделилась Луана.



"Вначале это было немного сложно, потому что мы не хотели следовать графику. Мы все очень сексуальны, поэтому потребовалось около трех месяцев, чтобы все стало “на свои места”. Мой день – воскресенье. Артур очень ласковый – это та черта, которая меня в нем восхищает. Так что да, я получаю то внимание, которого заслуживаю, как и пять других жен”, – признается Луана. "Когда мы в сборе – это приятный хаос, все разговаривают и смеются. Мне бы этого не хватало, если бы были только я и он, но когда у кого-то из нас наступает ПМС, возникает напряжение, потому что мы все хотим быть с ним 24 часа в сутки".



Артур не хочет расстраивать ни одну из жен, выбирая из них мать для рождения ребенка, поэтому семья решила пойти по пути суррогатного материнства.



“Я никогда не сталкивался ни с чем подобным, так что это первый раз. Мы очень волнуемся, но очень хотим осуществить мечту о ребенке", – говорит он.

Man with six wives plans to have baby with each of them. Arthur O Urso says it’s because he doesn't want to choose one. pic.twitter.com/Nk0D0MmLJF