



Чтобы было будущее: Анатолий Белый рассказал, почему он решил уехать в Израиль

Анатолий Белый уехал из России летом 2022 года. Завершив театральный сезон в родном МХАТе он вместе с семьей репатриировался в Израиль. Актеру пришлось с нуля строить карьеру, однако сейчас он чувствует себя на зарубежной сцене весьма уверенно – ездит с гастролями по разным странам и собирает аншлаги.



Несмотря на критику россиян, за границей Белый довольно успешен. Его приглашают на интервью и с теплом приветствует публика. Так, полтора месяца назад он вспоминал весь непростой путь, который ему пришлось пройти в эмиграции, а недавно он рассказал, как он объяснял семье решение уехать из России. По словам Белого, случилось это вечером 24 февраля, в день начала российского вторжения в Украину.



“Я посадил жену, детей за обеденный стол и все им рассказал, что произошло. Сказал: ''Мы в России жить не будем, надо уезжать, чтобы у вас было будущее. Не волнуйтесь, мы будем жить хорошо'', – поделился актер в программе “Час интервью”.



Супруга Анатолия поддержала решение главы семьи.



Сейчас Белый не скрывает, что мечтал уехать уже 25 февраля, и после антироссийского поста даже присматривал билеты на самолет. Однако уже на следующий день, опасаясь за свою судьбу, семью и театр, в котором проработал 20 лет, решил закрыть страницу в социальных сетях и дождаться окончания театрального сезона. Хотя, по его словам, всего этого можно было бы избежать, если бы гораздо раньше, в 2010-х, он “не верил слепо в счастливое будущее страны, а снял бы розовые очки и осознал, к чему все идет”.

“Я корю себя, надо было сделать это раньше”, – прокомментировал Анатолий свой отъезд в Израиль.