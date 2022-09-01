



Чтобы больше не уставать: новая модель кроссовок Bondi 8 от Hoka

WeShoes представляет новую модель американского бренда продвинутых кроссовок Hoka Bondi 8 для долгого стояния на ногах, бега на все дистанции и прогулок. Впрочем, кроссовки эти универсальные и подходят для любой активности.



Bondi 8 - веганская модель из переработанных материалов для мужчин и женщин выпущена для широкой стопы (2E) и очень широкой (4E). При этом она элегантна и вы можете заметить разные цвета этих кроссовок на модницах, которые сочетают их с платьями, юбками и брюками, конечно.



Для затоков беговых кроссовок приведем официальные характеристики Bondi 8: стабильность – исключительная, сцепление с дорогой - очень высокое, демпфирование (гашение удара стопы о землю) исключительное и самое высокое среди кроссовок Hoka для бега по асфальту, отзывчивость - очень высокая. Среди дополнительных характеристик - мягкость, отличное торможение, плавное движение и высокая, буквально «выталкивающая», отдача энергии.







В кроссовках Hoka концентрация научных разработок и ноу-хау зашкаливает. Многие бегуны, Олимпийские чемпионы и знаменитости, среди которых Билл Клинтон, Леонардо ДиКаприо, Бритни Спирс, Стивен Спилберг и другие оценили эти кроссовки.



Основали компанию Hoka знаменитые марафонцы Николя Мерму и Жан-Люк Диард во французском городе Анси, в то время спортсмены работали в компаниях Adidas и Salomon.







Для создания ультралегкого материала подошвы Ник и Жан-Люк обратились к профессиональным химикам. Потребовалось сочетание 10-ти различных химических веществ и нескольких методов спекания материалов, чтобы получилась настолько легкая и мягкая пена.



Hoka против использования лишних элементов, поэтому все внимание разработчиков сосредоточено на доработке и усовершенствовании пены Eva. Воздушная легкость, мягкость и упругость – ее основные качества. Такой подход позволяет избавиться от лишних стабилизирующих элементов и сделать обувь ультралегкой.



Новая формула пены EVA, использованная для подошвы, обеспечивает отличный уровень амортизации и мощный отскок, что улучшает устойчивость и ощущения при приземлении, смягчает удар и снижает нагрузку на ноги. Пена обволакивает стопу и придает стабильность.







Все кроссовки Hoka имеют особую геометрию подошвы – перекат с пятки на носок для лучшего отталкивания. Мягкая пятка кроссовок - для снижения ударной нагрузки и упругая передняя часть - для эффективного отталкивания. Во внутренней части Bondi 8 вокруг пятки находится полимер с эффектом памяти, который идеально прилегает к пятке.



Стабилизационная вставка сделана из легкой, но более жесткой пены. Будто рамка, она охватывает всю внутреннюю часть стопы и окружает пятку, не увеличивая вес кроссовка.



Подметка у Hoka тоже особая – это смесь пены и резины. Она изноустойчивая, легкая и амортизирующая.







Верх кроссовок из переработанных материалов хорошо вентилируется и обеспечивает эффективное испарение.



Благодаря такому сочетанию, в кроссовках Hoka можно бегать медленно и быстро, с пятки и с носка. Кроссовки помогут не уставать тем, кому приходится долго стоять на ногах. Заниматься ходьбой в кроссовках также идеально.



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