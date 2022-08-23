



Что захватить с собой в 2023: какие тренды ждут нас следующим летом?

В сезон больших распродаж модных коллекций самое время заглянуть в следующий сезон. Так, например, в сети Crazy Line сейчас действуют скидки до 70%, это ли не повод обновить гардероб?



Итак, какие же модные тенденции ожидают нас в будущем году и что мы можем уже сейчас купить по выгодным ценам?



Мода на удобство и практичность



Сегодня мода все больше подстраивается под нужды современного ритма жизни мегаполиса, насыщенного событиями, где женщине в один и тот же день приходится бывать в самых разных местах и везде быть одетой уместно и комфортно.







Актуальность и модность одежды во многом определяется тем, насколько она соответствует нуждам реальной жизни. В следующем году дизайнеры делают ставку на удобство и практичность.



Популярный в последние годы Sport casual еще больше укрепит свои позиции в сезоне грядущем. Обратите свое внимание на спортивную коллекцию Дома моды Crazy Line.



Геометрия моды







Заметный акцент будущего лета – геометрия. Резко контрастные и подчеркнуто геометрические принты в виде полосок, квадратов и ромбов. К тому же, как мы уже сказали, мода становится все более практичной. Оракул фэшн-индустрии выдает тенденции на прямой или слегка приталенный крой платьев и универсальную длину по колено, которая льстит любой фигуре. Скомбинируйте трендовый крой со стильным акцентом и вы получите платье для модных и решительных. Признаемся ему в любви и констатируем, что оно, безусловно, достойно стать главной вещью грядущего лета.

Да что уж там, и не только грядущего.



Юбка, которая идет всем







Бестселлер бестселлеров, который идет каждой. Конструкция юбки-карандаша со времен главного ее модного идеолога, Кристиана Диора, не изменилась. Прямая зауженная юбка, «вытягивающая» фигуру, остается хитом с 1940-х годов. Правда, ассортимент с тех пор вырос до феноменальных масштабов. Карандаши открывают безграничное поле для экспериментов. Они комбинируются со строгими блузами, демократичными футболками, яркими топами. За актуальными карандашами отправляйтесь в магазины Crazy Line. Берите сразу несколько моделей в обозримом будущем они не выйдут из моды.



Вечно актуальные цветы







Цветы, цветы, цветы - этот тренд израильские модницы уже освоили. Похоже, флористическая тема никогда не выйдет из моды, в следующем сезоне она вновь на пике популярности. Хитросплетение бутонов и листьев украшает, кажется, весь мир.



Здесь и изысканность Прованса, и безграничная хиппи-свобода, и вся высота подиумной моды, сошедшей со своего пьедестала прямо на летние платья. Обратите свое внимание на платья с цветочным принтом из летней коллекции модного дома Crazy Line.



Мода на клеточном уровне







Клетка всегда актуальна, ведь тренды над классикой не властны. Так и грядущее лето не обойдет своим вниманием этот принт. Яркая клетка – это позитив в чистом виде, даже когда у блузки сдержанный фасон, рисунок добавляет легкости.



Можно спокойно отправляться хоть на ежедневный променад, хоть на вечеринку.



Стильный и удобный образ придется по вкусу всем, кто обожает сочетать женственность и кэжуал. Такая блузка – это чистый концентрат хорошего настроения, ведь этот принт подходит практически всем .



Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает свыше 80 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.



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