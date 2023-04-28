



Что такое сертификация простыми словами

Сертификация – это комплекс мероприятий, итогом проведения которых является подтверждение безопасности или качества товаров / услуг согласно установленным законодательно требованиям.



Сертификация может быть обязательной или добровольной.



Обязательная оценка проводится для конкретных товаров. В этом случае непроведение процедуры является основанием для привлечения предпринимателя к административной ответственности.



Добровольной сертификационной проверке могут быть подвергнуты любые изделия. Проводится по желанию заявителя для увеличения доверия потребителей. Отсутствие такого документа не влечет ответственности.



Кроме сертификации существуют и иные формы подтверждения соответствия.



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Какие процедуры относятся к сертификации



В глобальном плане под сертификацией понимается оформление не только сертификатов, но и деклараций, СГР (свидетельств о гос.регистрации), РУ (регистрационных удостоверений) и иных документов.



Разберемся, на основании каких НПА (нормативно-правовых актов) указанные выше документы выдаются.



Процедуры оценки – обязательной сертификации и декларирования, проводится:

по техническим регламентам ЕАЭС (ТР ТС);

Постановлению Правительства РФ № 2425;

ФЗ № 123 и Распоряжению Правительства № 3646-р.

Роспотребнадзором – СГР оформляется на товары, указанные в разделе II Решения КТС № 299 или в некоторых ТР ТС;

Росздравнадзором – регистрационное удостоверение (РУ) выдается на изделия медицинские по Постановлению Правительства РФ № 1416.

для продуктов питания, косметики чаще всего проверяются органолептические, биологические, микробиологические и другие свойства;

технические устройства, оборудование проверяются на прочность, устойчивость к механическим нагрузкам, электро- и пожаробезопасность;

изделия легпрома оцениваются по гигроскопичности, воздухопроницаемости, индексу токсичности, устойчивости к влаге, трению и другим показателям безопасности;

стройматериалы исследуются на отсутствие токсичных веществ в составе, пожаробезопасность, устойчивость к внешним воздействиям, и т.д.

дополнительно, после прохождения обязательных процедур оценки соответствия;

в целях подтверждения качества товаров, если законодательством не установлены требования об обязательном оформлении разрешительной документации.

на постоянное совершенствование производственных и управленческих процессов;

обеспечение стабильности выпуска качественной продукции;

снижение издержек.

Подготовка комплекта документов. Анализа производственного состояния (для изделий, изготавливаемых серийно). Отбор образцов и проведение лабораторных исследований. Оценка результатов исследований и составление протоколов. Оформление сертификата или иного разрешительного документа, регистрация сведений о нем в реестре.

Для некоторых товаров вместе сертификата нужно свидетельств о гос. регистрации – документ регистрируется различными уполномоченными ведомствами, например:Добровольная оценка качества проводится в СДС – системе добровольной сертификации, для всех товаров по желанию предпринимателя.Сертификационные мероприятия предполагают проведение обязательных испытаний – без получения количественных и качественных оценок свойств и характеристик изделия невозможно подтвердить искомые параметры.Перечень исследуемых в лаборатории показателей зависит от специфики заявленной продукции, например:Любой разрешительный документ или добровольный сертификат можно получить только на основании протокола испытаний, проведенных с положительными результатами.Добровольные сертификаты на продукцию можно оформить:Указанным документом можно выделить уникальные свойства изделий, подтвердить их соответствие ГОСТ или ТУ (тех.условиям).По инициативе заявителя возможна оценка не только продукции, но и производства.Процедура предполагает внедрение на предприятии системы менеджмента с последующей ее оценкой по стандартам ISO.Например, сертификат ISO 9001 свидетельствует о том, что в компании внедрена система управления качеством, а деятельность предприятия в целом соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.СМК нацелена:Сертификация услуг также является важным маркетинговым инструментом для эффективного продвижения компании на рынке. В РФ – это процедура добровольная. Она предполагает проверку квалификации и опыта персонала, эффективности бизнес-процессов, а также соблюдения требований стандартов в части качества и безопасности обслуживания в конкретной отрасли.Оценочные мероприятия проводятся экспертами в несколько этапов.Осуществляется:Важно отметить, сертификация – это процесс трудоемкий, сложный, а иногда еще и длительный. Самостоятельно в нем разобраться сложно: допущенные на том или ином этапе ошибки могут повлечь за собой не только лишнюю трату времени / денег, но и привлечение компании к ответственности в судебном порядке.Чтобы избежать неблагоприятных последствий для бизнеса, делегируйте все процессы оценки экспертам портала «ВСЕ ТР ТС». Консультации бесплатны!