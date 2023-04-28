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Что такое сертификация простыми словами
28.04.2023 18:12 Мignews.com

Что такое сертификация простыми словами

Сертификация – это комплекс мероприятий, итогом проведения которых является подтверждение безопасности или качества товаров / услуг согласно установленным законодательно требованиям.

Сертификация может быть обязательной или добровольной.

Обязательная оценка проводится для конкретных товаров. В этом случае непроведение процедуры является основанием для привлечения предпринимателя к административной ответственности.

Добровольной сертификационной проверке могут быть подвергнуты любые изделия. Проводится по желанию заявителя для увеличения доверия потребителей. Отсутствие такого документа не влечет ответственности.

Кроме сертификации существуют и иные формы подтверждения соответствия.

Получить помощь в оформлении необходимых разрешительных документов можно тут https://vsetrts.ru/.

Какие процедуры относятся к сертификации

В глобальном плане под сертификацией понимается оформление не только сертификатов, но и деклараций, СГР (свидетельств о гос.регистрации), РУ (регистрационных удостоверений) и иных документов.

Разберемся, на основании каких НПА (нормативно-правовых актов) указанные выше документы выдаются.

Процедуры оценки – обязательной сертификации и декларирования, проводится:

  • по техническим регламентам ЕАЭС (ТР ТС);
  • Постановлению Правительства РФ № 2425;
  • ФЗ № 123 и Распоряжению Правительства № 3646-р.
Для некоторых товаров вместе сертификата нужно свидетельств о гос. регистрации – документ регистрируется различными уполномоченными ведомствами, например:
  • Роспотребнадзором – СГР оформляется на товары, указанные в разделе II Решения КТС № 299 или в некоторых ТР ТС;
  • Росздравнадзором – регистрационное удостоверение (РУ) выдается на изделия медицинские по Постановлению Правительства РФ № 1416.
Добровольная оценка качества проводится в СДС – системе добровольной сертификации, для всех товаров по желанию предпринимателя.

Какие характеристики и свойства продукции проверяются во время испытаний

Сертификационные мероприятия предполагают проведение обязательных испытаний – без получения количественных и качественных оценок свойств и характеристик изделия невозможно подтвердить искомые параметры.

Перечень исследуемых в лаборатории показателей зависит от специфики заявленной продукции, например:
  • для продуктов питания, косметики чаще всего проверяются органолептические, биологические, микробиологические и другие свойства;
  • технические устройства, оборудование проверяются на прочность, устойчивость к механическим нагрузкам, электро- и пожаробезопасность;
  • изделия легпрома оцениваются по гигроскопичности, воздухопроницаемости, индексу токсичности, устойчивости к влаге, трению и другим показателям безопасности;
  • стройматериалы исследуются на отсутствие токсичных веществ в составе, пожаробезопасность, устойчивость к внешним воздействиям, и т.д.
Любой разрешительный документ или добровольный сертификат можно получить только на основании протокола испытаний, проведенных с положительными результатами.

Зачем нужна добровольная проверка качества продукции и услуг

Добровольные сертификаты на продукцию можно оформить:
  • дополнительно, после прохождения обязательных процедур оценки соответствия;
  • в целях подтверждения качества товаров, если законодательством не установлены требования об обязательном оформлении разрешительной документации.
Указанным документом можно выделить уникальные свойства изделий, подтвердить их соответствие ГОСТ или ТУ (тех.условиям).

По инициативе заявителя возможна оценка не только продукции, но и производства.

Процедура предполагает внедрение на предприятии системы менеджмента с последующей ее оценкой по стандартам ISO.

Например, сертификат ISO 9001 свидетельствует о том, что в компании внедрена система управления качеством, а деятельность предприятия в целом соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

СМК нацелена:
  • на постоянное совершенствование производственных и управленческих процессов;
  • обеспечение стабильности выпуска качественной продукции;
  • снижение издержек.
Сертификация услуг также является важным маркетинговым инструментом для эффективного продвижения компании на рынке. В РФ – это процедура добровольная. Она предполагает проверку квалификации и опыта персонала, эффективности бизнес-процессов, а также соблюдения требований стандартов в части качества и безопасности обслуживания в конкретной отрасли.

Что требуется для проведения сертификационных процедур

Оценочные мероприятия проводятся экспертами в несколько этапов.

Осуществляется:
  1. Подготовка комплекта документов.
  2. Анализа производственного состояния (для изделий, изготавливаемых серийно).
  3. Отбор образцов и проведение лабораторных исследований.
  4. Оценка результатов исследований и составление протоколов.
  5. Оформление сертификата или иного разрешительного документа, регистрация сведений о нем в реестре.
Важно отметить, сертификация – это процесс трудоемкий, сложный, а иногда еще и длительный. Самостоятельно в нем разобраться сложно: допущенные на том или ином этапе ошибки могут повлечь за собой не только лишнюю трату времени / денег, но и привлечение компании к ответственности в судебном порядке.

Чтобы избежать неблагоприятных последствий для бизнеса, делегируйте все процессы оценки экспертам портала «ВСЕ ТР ТС». Консультации бесплатны!
 

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