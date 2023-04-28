Что такое сертификация простыми словами
Сертификация – это комплекс мероприятий, итогом проведения которых является подтверждение безопасности или качества товаров / услуг согласно установленным законодательно требованиям.
Сертификация может быть обязательной или добровольной.
Обязательная оценка проводится для конкретных товаров. В этом случае непроведение процедуры является основанием для привлечения предпринимателя к административной ответственности.
Добровольной сертификационной проверке могут быть подвергнуты любые изделия. Проводится по желанию заявителя для увеличения доверия потребителей. Отсутствие такого документа не влечет ответственности.
Кроме сертификации существуют и иные формы подтверждения соответствия.
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Какие процедуры относятся к сертификации
В глобальном плане под сертификацией понимается оформление не только сертификатов, но и деклараций, СГР (свидетельств о гос.регистрации), РУ (регистрационных удостоверений) и иных документов.
Разберемся, на основании каких НПА (нормативно-правовых актов) указанные выше документы выдаются.
Процедуры оценки – обязательной сертификации и декларирования, проводится:
- по техническим регламентам ЕАЭС (ТР ТС);
- Постановлению Правительства РФ № 2425;
- ФЗ № 123 и Распоряжению Правительства № 3646-р.
- Роспотребнадзором – СГР оформляется на товары, указанные в разделе II Решения КТС № 299 или в некоторых ТР ТС;
- Росздравнадзором – регистрационное удостоверение (РУ) выдается на изделия медицинские по Постановлению Правительства РФ № 1416.
Какие характеристики и свойства продукции проверяются во время испытаний
Сертификационные мероприятия предполагают проведение обязательных испытаний – без получения количественных и качественных оценок свойств и характеристик изделия невозможно подтвердить искомые параметры.
Перечень исследуемых в лаборатории показателей зависит от специфики заявленной продукции, например:
- для продуктов питания, косметики чаще всего проверяются органолептические, биологические, микробиологические и другие свойства;
- технические устройства, оборудование проверяются на прочность, устойчивость к механическим нагрузкам, электро- и пожаробезопасность;
- изделия легпрома оцениваются по гигроскопичности, воздухопроницаемости, индексу токсичности, устойчивости к влаге, трению и другим показателям безопасности;
- стройматериалы исследуются на отсутствие токсичных веществ в составе, пожаробезопасность, устойчивость к внешним воздействиям, и т.д.
Зачем нужна добровольная проверка качества продукции и услуг
Добровольные сертификаты на продукцию можно оформить:
- дополнительно, после прохождения обязательных процедур оценки соответствия;
- в целях подтверждения качества товаров, если законодательством не установлены требования об обязательном оформлении разрешительной документации.
По инициативе заявителя возможна оценка не только продукции, но и производства.
Процедура предполагает внедрение на предприятии системы менеджмента с последующей ее оценкой по стандартам ISO.
Например, сертификат ISO 9001 свидетельствует о том, что в компании внедрена система управления качеством, а деятельность предприятия в целом соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
СМК нацелена:
- на постоянное совершенствование производственных и управленческих процессов;
- обеспечение стабильности выпуска качественной продукции;
- снижение издержек.
Что требуется для проведения сертификационных процедур
Оценочные мероприятия проводятся экспертами в несколько этапов.
Осуществляется:
- Подготовка комплекта документов.
- Анализа производственного состояния (для изделий, изготавливаемых серийно).
- Отбор образцов и проведение лабораторных исследований.
- Оценка результатов исследований и составление протоколов.
- Оформление сертификата или иного разрешительного документа, регистрация сведений о нем в реестре.
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