



Что такое поза для секса “лежачий полицейский” и каковы ее преимущества

Некоторые позы в сексе созданы для комфорта и максимального эффекта, давая партнерам наибольшие шансы на получение оргазма при правильном расположении тел. Одна из таких простых, но эффективных поз – “лежачий полицейский”. Так как же именно выполнять эту позицию и почему она так популярна?



“Лежачий полицейский” – это позиция входа сзади, когда женщина лежит на животе, подложив подушку или валик под бедра. Партнер становится на колени, чтобы войти сзади.



Преимущество этой позиции по сравнению с “ложками” заключается в том, что приподнятая подушка значительно облегчает попадание в точку G на передней стенке влагалища. У нее также есть преимущество перед “дог-стилем”, поскольку партнеры могут быть физически ближе друг к другу.

