



Что происходит в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Накануне нового года появились новые слухи о купле-продаже знаменитого замка в подмосковной деревне Грязь. Дом этот принадлежит мужу певицы Пугачевой.



Экс-депутат Роман Худяков написал в своих соцсетях следующее об известном доме в деревне Грязь: «Якобы «замок» удалось сбыть с рук какому-то не слишком дальновидному человеку (он считает иначе), который купил его по той причине, что здесь «жила сама Пугачева». Он собирается устроить из него что-то вроде «аттракциона» - не жилой недвижимости, а коммерческой. При этом одно из условий - присутствие на сделке самой экс-певицы для подписания бумаг. Он хочет зафиксировать этот момент на камеру и фото – и объявить себя громко владельцем…» И опять же: «якобы» дом сильно упал в цене и его продали с огромной скидкой за 650 миллионов рублей.



Эксперт по недвижимости Арина Лац рассказала KP.RU, сколько стоит звездный дом в деревне Грязь: «В начале весны этот замок был оценен экспертами в сумму от 1 до 10 миллиардов рублей: в стоимость входила земля, сам замок, учитывался внутренний дизайн дома. С тех пор многое изменилось. Теперь о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500 – 600 миллионов рублей. Но я не могу представить даже кандидата, который хотел бы вложиться в данное время в эту дорогую недвижимость».



Осенью замок сняли с продажи. По слухам его предлагали вип-клиентам элитных агентств недвижимости. И уже не по слухам, а точно: спроса не было.



Дом не продают; сейчас в нем живут несколько работников – охраняют, следят за территорией. Когда Пугачева приедет в очередной раз в Москву пока не известно. В Израиле Алла Борисовна с мужем, сыном и дочкой пока все еще живут в доме брата Максима Галкина*. Собираются покупать свой дом.



