



Что принц Гарри сказал королеве Елизавете II на прощание

В своих мемуарах принц Гарри раскрыл последние слова, которые он прошептал своей бабушке, покойной королеве Елизавете II, когда прибыл к ее смертному одру через несколько часов после ее смерти в сентябре прошлого года.



Об этом сообщает Page Six.



Гарри написал, что шепотом сказал своей покойной бабушке, что "надеется, что она будет счастлива" и что она будет с его дедом, принцем Филиппом, который умер годом ранее.



Также принц признался, что сказал бабушке на прощание, что "восхищался ею за то, что она выполняла свои обязанности до самого конца".