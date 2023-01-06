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Что принц Гарри сказал королеве Елизавете II на прощание
06.01.2023 21:28 Ольга Белозерова

Что принц Гарри сказал королеве Елизавете II на прощание

В своих мемуарах принц Гарри раскрыл последние слова, которые он прошептал своей бабушке, покойной королеве Елизавете II, когда прибыл к ее смертному одру через несколько часов после ее смерти в сентябре прошлого года.

Об этом сообщает Page Six.

Гарри написал, что шепотом сказал своей покойной бабушке, что "надеется, что она будет счастлива" и что она будет с его дедом, принцем Филиппом, который умер годом ранее.

Также принц признался, что сказал бабушке на прощание, что "восхищался ею за то, что она выполняла свои обязанности до самого конца".

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