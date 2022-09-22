Что приготовить на Рош а-Шана? Блюда от Мааданей Мания!

Свекольный салат с грецким орехом (традиционное меню)



1. Натираем свеклу (совсем не обязательно тратить несколько часов на варку сырой, уже готовую и очищенную можно приобрести в Мааданей Мания).



2. Добавляем нарезанный чеснок, грецкий орех и чернослив.



3. Заправляем майонезом (майонез Слобода Провансаль 9,9 шек/375 гр или 18,90 за 750 гр) и салат готов!



Карпаччо из свеклы (новый взгляд)



1. Помещаем две свеклы на лист фольги (свеклу моем, но не очищаем). Посыпаем солью, перцем и поливаем оливковым маслом.



2. Плотно обворачиваем фольгой приправленную свеклу и помещаем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем в течение 40 минут (до мягкости).



3. Для заправки смешиваем апельсиновый сок, оливковое масло, белый винный уксус, дижонскую горчицу, щепотку соли и перца.



4. Кресс-салат и листовую свеклу (подойдет также “салат-бейби”, кроме того, не менее вкусной альтернативой будет руккола, если вы предпочитаете её) моем, даем обсохнуть. Козий голландский сыр (8,90 шек/100 гр) нарезаем тонкими прямоугольниками.



5. Свеклу достаем из духовки, остужаем, очищаем от кожуры и нарезаем на очень тонкие круглые дольки.

6. Выкладываем их на тарелку, сверху помещаем кресс-салат и листовую свеклу (или рукколу), а также ломтики козьего сыра. Поливаем заправкой и посыпаем зернами граната и пеканом. Дополняем блюдо бальзамическим уксусом.

Аперитив готов!



Если нет времени, сил и терпения возиться с рыбой, а поставить на стол традиционное блюдо все-таки просит душа, купите уже готовую фаршированную рыбу польского производства (11,90 шек/7 котлет, 550 гр). Если нет времени, сил и терпения возиться с рыбой, а поставить на стол традиционное блюдо все-таки просит душа, купите уже готовую фаршированную рыбу польского производства (11,90 шек/7 котлет, 550 гр).

Лосось в медово горчичном соусе (новый взгляд)



1. Смешайте мед (мёд эмек хефер 14,90 шек/350 гр) с дижонской горчицей (дижонская горчица в ассортименте 6,90 шек/370 гр).



2. В маленькой миске взбейте медовую горчицу, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонный сок, укроп и соль.

