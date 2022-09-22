Что приготовить на Рош а-Шана? Блюда от Мааданей Мания!
Рош а-Шана праздник традиционный, однако у каждого поколения свой опыт, а значит и свое понимание традиционного. Каких-то 20 лет назад ни один еврейский стол не обходился без Гефилте фиш или бабушкиного форшмака. Сейчас наши дети не всегда знают, как эта фаршированная рыба готовится, предпочитая более простые блюда. Изюминка в том, что традиционные ингредиенты могут остаться прежними: рыба, мясо, мёд, горчица, но их новые, порой смелые сочетания, приятно удивят вас!
Мы подготовили для вас два типа меню: традиционное и современное. Вы можете следовать одному стилю, а можете сочетать блюда из разных списков так, что вне зависимости от поколения и предпочтений ваши гости за столом будут сыты и приятно поражены!
Салаты и закуски
Свекольный салат с грецким орехом (традиционное меню)
1. Натираем свеклу (совсем не обязательно тратить несколько часов на варку сырой, уже готовую и очищенную можно приобрести в Мааданей Мания).
2. Добавляем нарезанный чеснок, грецкий орех и чернослив.
3. Заправляем майонезом (майонез Слобода Провансаль 9,9 шек/375 гр или 18,90 за 750 гр) и салат готов!
Карпаччо из свеклы (новый взгляд)
Карпаччо из свеклы (новый взгляд)
1. Помещаем две свеклы на лист фольги (свеклу моем, но не очищаем). Посыпаем солью, перцем и поливаем оливковым маслом.
2. Плотно обворачиваем фольгой приправленную свеклу и помещаем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем в течение 40 минут (до мягкости).
3. Для заправки смешиваем апельсиновый сок, оливковое масло, белый винный уксус, дижонскую горчицу, щепотку соли и перца.
4. Кресс-салат и листовую свеклу (подойдет также “салат-бейби”, кроме того, не менее вкусной альтернативой будет руккола, если вы предпочитаете её) моем, даем обсохнуть. Козий голландский сыр (8,90 шек/100 гр) нарезаем тонкими прямоугольниками.
5. Свеклу достаем из духовки, остужаем, очищаем от кожуры и нарезаем на очень тонкие круглые дольки.
6. Выкладываем их на тарелку, сверху помещаем кресс-салат и листовую свеклу (или рукколу), а также ломтики козьего сыра. Поливаем заправкой и посыпаем зернами граната и пеканом. Дополняем блюдо бальзамическим уксусом.
Аперитив готов!
Если нет времени, сил и терпения возиться с рыбой, а поставить на стол традиционное блюдо все-таки просит душа, купите уже готовую фаршированную рыбу польского производства (11,90 шек/7 котлет, 550 гр).
Лосось в медово горчичном соусе (новый взгляд)
1. Смешайте мед (мёд эмек хефер 14,90 шек/350 гр) с дижонской горчицей (дижонская горчица в ассортименте 6,90 шек/370 гр).
2. В маленькой миске взбейте медовую горчицу, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонный сок, укроп и соль.
3. Выложите филе лосося на противень, покройте верхнюю сторону лосося получившимся соусом и выпекайте 8-10 минут при температуре 200 градусов.
*Если вы не едите рыбу, но хотите соблюсти традицию и все-таки украсить стол неотъемлемым символом Рош а-Шана, воспользуйтесь солеными крекерами в форме рыбок. Даже раввины не против такой альтернативы
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Блюда из мяса и птицы:
Язык с хреном (традиционное меню)
1. Отварите говяжий язык (свежемороженый язык 24,90 шек/кг) в воде с морковью и луком (варить около 2 часов на маленьком огне).
2. Достаньте язык и снимите кожу под струей холодной воды, так она отойдет без проблем, и порежьте на равные, но достаточно тонкие ломтики
Цимес с мясом (новый взгляд)
1. Порежьте говядину на небольшие кусочки, в масле на сильном огне обжарьте 10 минут до появления корочки
2. Нарежьте лук кубиками, тыкву кусочками, а морковь - крупными кружочками.
3. К мясу добавьте овощи, чеснок и чернослив, тушить 10 минут на небольшом огне.
4. Добавьте специи и мед, залейте водой (2 стакана), поставьте в духовку на 50-60 минут (обратите внимание, что в зависимости от размера кусочка мяса и мощности вашей духовки, время приготовления может меняться, рекомендуем периодически проверять готовность блюда и при необходимости, увеличить время запекания).
Десерты (традиционные и модерн)
А вот тратить время на десерт вам точно не придется. Специально к празднику большой выбор медовых десертов на любой вкус вы найдете на полках наших магазинов. Пирожные и торты на любой вкус!
Торт Брон яблочный с медом 39,90 шек;
Торт Натали Рыжик 35,90 шек;
Медовые шарики Марленка 29,90 шек;
Торт Брон “Ламбада” 900 гр, “Вальс” 1 кг - 89,90 шек;
Торт Мирель “Прага” 49,90 шек/600 гр.
Напитки
Также легко можно поступить и с алкогольными напитками! Специально к празднику во всех филиалах скидки на разный алкоголь, вы сможете выбрать что-то на свой вкус:
Коньяк GRAND BREUIL V.S.О.P (ФРАНЦИЯ) 139, 90 шек/700 мл
Коньяк GRAND BREUIL V.S (ФРАНЦИЯ) 99, 90 шек/700 мл
Водка NEMIROFF в ассортименте 49,90 шек/700 мл
Ликер кофейный двухслойный SHERIDAN'S 84,90 шек/ 700 мл
Ликер BAILEYS ORIGINAL IRISH CREAM 74, 90 шек/750 мл
Вино BARKAN CLASSIC в ассортименте 24,90/750 мл
Вино GENESIS БЕРЕШИТ в ассортименте 39,90 /2 уп. (по 750 мл)
Специальные скидки к празднику в Мааданей Мания позволят вам составить настоящую алкогольную карту. Со скидками на алкоголь и другими продуктами, которые сделают ваш праздник вкусным и красивым, вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.facebook.com/Maadanei.Mania/posts/5602265536536754
*Указанные цены действительны до 01.11.2022 или до окончания запаса в соответствии с ассортиментом каждого филиала. Возможны ошибки в объявлении. Указанные цены в магазине являются окончательными.
**Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и опасно для жизни.
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