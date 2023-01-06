



Что покрывает ОСАГО в 2023 году?

Для урегулирования дорожных происшествий максимально мирным путем в Украине внедрен полис гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта — ОСАГО. Страховка покрывает ущерб потерпевших от лица виновника ДТП. Без нее водителю запрещено садиться за руль, как и без прав или техпаспорта. За езду без актуального договора предусмотрен штраф от 425 грн. Плюс к этому виновника ждет оплата убытка пострадавших из собственного кармана, что гораздо дороже стоимости самого полиса.



В Украине действует электронное страхование, что значительно облегчает процесс оформления ОСАГО. Купить полис автогражданки можно за 5 минут со своего смартфона в любом удобном месте. Готовый договор высылается на email клиента, а также подтягивается в мобильное приложение “Дия”. Подтвердить наличие Е-документа официально разрешено с экрана любого гаджета (п.2.1 ПДД).



Чтобы убедиться в действии ОСАГО, можно совершить запрос к базе Моторно-транспортного (страхового) бюро по номеру страховки или номеру ТС. База открыта как для полиции, так и для других пользователей.

Какой ущерб покрывает ОСАГО

Покрытие повреждений по имуществу (ремонт транспортного средства);

Покрытие по жизни и здоровью (лечение водителя и пассажиров).

Водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

Водитель управлял транспортом без водительского удостоверения соответствующей категории;

Водитель самовольно оставил место аварии;

Автомобиль имеет технические неисправности;

Водитель не сообщил страховщику о ДТП в предусмотренные законом сроки.

Сколько покрывает автостраховка в 2023 году

160 000 грн по имуществу;

320 000 грн по жизни и здоровью (на каждого пострадавшего).

Европротокол (если вы использовали его при оформлении ДТП);

Внутренний паспорт и индивидуальный идeнтифиĸaциoнный нoмep:

Полис ОСАГО;

Техпаспорт;

Рeĸвизиты вашего бaнĸa;

Что делать если ОСАГО не покрывает ущерб

Автогражданка покрывает ответственность водитель аварии перед пострадавшими. То есть страховая компания владельца полиса компенсирует убыток, тем самым снимает финансовую нагрузку со своего клиента. Но при этом ОСАГО не покрывает личный убыток страхователя, поскольку это не является его компетенцией.Размер ущерба определяют независимые оценщики или страховая комиссия.Однако есть ситуации, когда СК вправе отказать в выплате. Тогда все расходы ложатся на плечи виновника аварии.Выплата по ОСАГО не резиновая. Существуют лимиты, которые регламентируются Законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". В 2022 году финансовые границы по ОСАГО были повышены на 23% и на сегодняшний день составляют:Если страховка не покрывает полностью ущерб, виновник оплачивает разницу — недостающую сумму. Избежать этого можно, оформив дополнительный добровольный полис ДГО, который расширяет возможности автогражданки до 1 миллиона грн. Оба полиса работают в тандеме и вместе гарантируют спокойствие драйвера во время форс-мажора.Для начисления выплат необходимо, как правило, подать в СК такие документы:B тeчeниe 10 днeй c мoмeнта aвaрии пocтpaдaвшaя cтopoнa должна пpeдocтaвить в cтpaxoвyю ĸoмпaнию поврежденный aвтoмoбиль для ocмoтpa. До экспертной оценки транспорт нельзя ремонтировать. В противном случае СК может урезать или вовсе отказать в компенсации.Одним из проблемных и слабых сторон ОСАГО является то, что возмещение зачастую недостаточно для полного ремонта машины. Важно знать, что страховая компания выплачивает компенсацию с учетом износа авто, если оно старше 5-7 лет. Так, если размер выплаты не покрывает стоимость ремонта, остальную сумму можно взыскать с виновника ДТП, но только с помощью суда.