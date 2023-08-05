



Что на самом деле означает название бренда Lego

Прошел уже 91 год с момента основания Lego, но только сейчас стало известно о том, что все же означает название бренда.



По данным Mirror, основатель компании Оле Кирк Кристиансен из Дании начал изготовлять игрушечные кубики из дерева в 1932 году.



В 40-х годах он убеждал своего сына в том, что необходимо начать выпуск конструкторов из пластика.



Изначально игра выпускалась под названием Automatic Binding Bricks. Позже на волне растущей популярности дуэт отца и сына переименовал свой бренд в Lego.



Как выяснилось, в названии сочетаются два датских слова "Leg Godt", означающих "Хорошо играй". Целью этого конструктора является раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения.



"Когда мой прадед основал компанию 90 лет назад, он понял, что игра может изменить жизнь детей — она объединяет семьи и помогает детям развивать навыки, которые могут позволить им полностью раскрыть свой потенциал. Он владел небольшой мастерской, но имел большие амбиции, чтобы как можно больше детей смогли ощутить преимущества, которые приносит игра. Будь то в 1932, 2022 году или в наш 100-летний юбилей в 2032 году", - рассказал по случаю 90-летие игры Томас Кирк Кристиансен.