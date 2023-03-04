



Что говорят о вас ваши домашние тапочки?

Британский психолог Эмма Кенни говорит, что увидев ваши домашние тапочки, может определить ваш тип личности за считанные секунды, пишет The Sun.



Без задника: Невозмутимый



Стиль тапочек без задника пользуется большим спросом, поскольку люди возвращаются к нормальной жизни после Covid.

Если вы выбираете стиль с открытой пяткой, это говорит о том, что вы организованы до мозга костей и эффективно работаете в соответствии с любым графиком, который вы создаете.

Ваш прочный и готовый ко всему стиль тапочек демонстрирует высокий уровень уверенности в себе и отражает вашу стабильную и рациональную натуру.

Несмотря на то, что вы любите строить планы, вы остаетесь удивительно невозмутимыми в стрессовые моменты, а это означает, что вы тот, к кому обращаются другие во время любого кризиса.



Угги : Прокрастинатор



Поскольку многие экономят на отоплении из-за кризиса стоимости жизни, тапочки стали неотъемлемой частью домашнего уюта, чтобы согреться. Благодаря закрытой лодыжке, этот стиль лучше сохраняет тепло ваших ног.

Если вы выбираете в качестве домашней обуви угги, скорее всего вы любите откладывать все на последний момент. Вы преуспеваете в сложных условиях, и хотя другие могут считать вашу жизнь шумной и хаотичной, именно это вам больше всего в ней нравится.

Ваши тапочки эффективны как в помещении, так и на улице, а значит, вы всегда готовы к неожиданным дедлайнам и событиям.



Теплые носки: Домашняя птица



Это идеальный вариант для тех, кто не хочет носить обувь утром, днем ​​и ночью. Полностью облегая ступню носки не создают риска поскользнуться, но имеют такой же уровень тепла, как и обычные тапочки.

Если вместо тапочек вы предпочитаете теплые носки, вы настоящая домашняя птица, и семья составляет центр вашего мира.

Комфорт всегда играет ключевую роль при выборе тапочек, и в ту минуту, когда вы закрываете дверь во внешний мир, вы полностью посвящаете себя домашней жизни и чувствуете себя максимально уютно.

Вы любите творить, а ваша идеалистическая натура означает, что вы всегда способны видеть лучшее в других.

Вы стремитесь сделать свой дом раем и всегда находите место и время для других.



Каблуки: Перфекционист



Тапочки на каблуке создают иллюзию декаданса и роскоши, и создается впечатление, что вы цокаете каблучками по будуару в прозрачном халате.

Они могут выглядеть непрактично, но они очень сексуальны.

Обладательница тапочек на каблуке - гордая перфекционистка и возлагает большие надежды на других, что иногда немного пугает окружающих. Вы ведете себя дома так же, как и в офисе – с чувством безупречного стиля.

Что касается тапочек, вы считаете, что комфорту не хватает изысканности, и между ними вы всегда выберете последнее.

Вы не извиняетесь за свои стандарты, так как выкладываетесь на 100 процентов во всем, что делаете, а это означает, что вы верный друг и творческий коллега.



Тапки-мордочки: Застенчивый



Более чем вероятно, что есть дизайн тапочек с вашим любимым животным, героем мультфильма или вашим любимым смайликом. Такая оригинальная домашняя обувь поможет поднять настроение и вам и окружающим.

Если у вас именно такие домашние домашние тапочки, вы любите успокаивать людей и отлично ладите с ними, поэтому многие открываются вам.

Несмотря на этот талант, вы на самом деле очень осторожны, когда дело доходит до обсуждения собственных чувств, и поэтому ваш круг доверия довольно узок.

Тапки-мордочки помогают создать вам хорошее настроение, напоминая о том, что нужно попытаться относиться к миру немного менее серьезно, что время от времени вам совсем не помешает.



Слайдеры: Уверенный



Это тапочки на весь год. Открытый носок и пятка означают, что у вас под ногами просто мягкая подошва, и вы чувствуете, что ходите практически босиком. Но когда температура падает, ваши пальцы могут мерзнуть.

Если вы отдаете предпочтение именно слайдерам, значит вы чувствуете себя комфортно в своем теле, и вам совершенно не важно мнение других людей.

Ваша обувь отражает вашу свободную и непринужденную натуру, и вы получаете удовольствие от ощущения дуновения ветерка на пальцах ног, соединяющего вас с природой.

Вы любите свои индивидуальные причуды, а ваш позитивный и теплый характер действительно заразителен. Ваша, казалось бы, легкая способность жить настоящим поистине завидна.

