



Что делать, если в телефон попала вода: Три простых варианта

Неосторожное обращение с мобильными телефонами может вызвать ряд проблем. Особенно опасно использовать устройство во время еды, купания или мытья посуды, поскольку можно случайно допустить попадание в него воды. В таких ситуациях телефон может перестать функционировать.



В некоторых ситуациях можно самостоятельно решить проблему, если нет возможности обратиться в сервис, но нужно действовать быстро. Об этом пишет itechua.



Есть три способа, которыми можно воспользоваться:



Если возможно, нужно снять заднюю панель смартфона и извлечь слоты для SIM-карт и батарею. Затем оберните устройство в сухое полотенце с хорошей впитывающей способностью и дайте ему полностью высохнуть. Возьмите сухой рис и поместите его в контейнер. Аккуратно поместите смартфон в рис таким образом, чтобы телефон был полностью покрыт зернами. Также можно использовать специальные программы, предназначенные для удаления влаги из смартфонов. Их можно найти в магазинах приложений. Эти программы генерируют звуки, создавая вибрацию, которая выталкивает воду из устройства.

Однако следует отметить, что если ни один из этих советов не исправит ситуацию, это может свидетельствовать о необратимых повреждениях, и тогда необходимо обратиться к мастеру.