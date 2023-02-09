



Что дарят израильтяне на 14 февраля? Розы от Blossom - эксклюзивный подарок

Что дарят израильтяне на 14 февраля? Розы от Blossom - эксклюзивный подарок, удивляющий скептиков.



“Нашему магазину уже больше 5 лет, до сих пор люди удивляются: и как могут розы стоять дольше года и не вянуть? Стоят и не вянут! Спасибо французской технологии стабилизации, которая уже очень давно популярна в мире. Каждый год в преддверии Дня всех влюбленных к нам приходит огромное количество покупателей. Кто-то срочно ищет подарок, кто-то готовится заранее, но у всех запрос один - впечатлить! А мы в этом деле - профи! Почему все чаще предпочтение отдают стабилизированным цветам? Мы провели небольшой опрос среди наших клиентов и узнали, почему они выбирают наши розы.



— На 14 февраля мне всегда хочется подарить что-то особенное. Сейчас я в отъезде, но обязательно буду поздравлять девушку с праздником. Хочу подарить цветы, которые вместе с ней будут ждать моего возвращения. Мои чувства к девушке постоянны и, мне кажется, infinity цветы отлично это передают.







— С возрастом я стала замечать, что меня раздражают резкие запахи. Цветы при этом я очень люблю, но тратить время на уход за ними не хочу. Обычно я ухожу на работу с утра и возвращаюсь ближе к вечеру. После работы мне хочется отдыхать и проводить время с любимым человеком. Поэтому я была очень рада, когда муж подарил мне infinity розы. они создают романтичное настроение, не пахнут, им не нужно менять воду. В этом году на его вопрос о подарке, дала понять что хочу еще таких цветов!



— Сейчас у меня нет отношений, но на 14 февраля очень хочется внимания и цветов. Решила, что раз пока в личной жизни затишье, подарю себе цветы сама. Но такие, которые надолго будут напоминать, что я у себя есть всегда. Даже когда снова буду в отношениях. Для меня это повод проявить любовь к себе.



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