



Christie's: работы из коллекции соучредителя Microsoft продана за 1,5 миллиарда

По данным Christie's, это был крупнейший художественный аукцион в истории.



Аукционный дом заявил, что картины Винсента Ван Гога, Жоржа Сёра, Поля Гогена, Поля Сезанна и Густава Климта были проданы более чем за 1,5 миллиарда долларов, что побило индивидуальные рекорды для стоимости полотен этих художников.



По данным Christie's, самым дорогим произведением искусства стала работа Сера 1888 года Les Poseuses, созданная стиле пуантилизма, которую купили за 149,2 миллиона долларов.



Среди других работ-рекордсменов – ”Сад с кипарисами” Ван Гога, ушедший с молотка за 117,2 млн долларов, “Материнство II” Гогена, проданное за 105,7 млн ​​долларов”, и “Березовый лес Климта” – за 104,6 млн долларов. Также были проданы картины Джорджии О'Киф, Клода Моне, Дэвида Хокни, Эндрю Уайета и Пабло Пикассо, а также скульптуры Александра Колдера и Макса Эрнста.



Еще 90 лотов из коллекции Пола Аллена будут проданы в четверг. Выручка от продажи будет передана благотворительным организациям, которые Аллен поддерживал до самой смерти в 2018 году. Пол Аллен создал благотворительный фонд еще при жизни, пожертвовав сотни миллионов долларов. В 2010 году он пообещал оставить большую часть своего состояния на благотворительность после своей смерти. В то время он был 37-м в списке Forbes самых богатых людей в мире с состоянием в 13,5 млрд долларов.