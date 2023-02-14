



Чонгук тайно женился на 43-летней коллеге

Слухи о влюбленности Чонгука (Jungkook) в его 43-летнюю коллегу вышли на новый уровень. Сегодня утром появилось сообщение о том, что Золотой Макнэ тайно вступил в брак с женщиной, с которой продолжительно общался на протяжении нескольких месяцев.



Примечательно, что больше всего эта ситуация вывела из себя Тэхена (Taehyung). Он до последнего стоял на своем и уговаривал лучшего друга не принимать решения сгоряча.



"Тэхен отказался идти к ним на бракосочетание, а также заявил, что не собирается общаться с этой женщиной. Это сильно подпортило настроение Чонгуку и все время церемонии он был сам не свой. Что бы не происходило между ними, а Чонгуку всегда было важно мнение Ви", — делится сасэн-фанат группы BTS.



С момента бракосочетания Чонгук и Ви совершенно не общались. В то время, как Гук пытается пойти на встречу, Ви отторгает его и не берет трубки. Стоит только ждать обновлений контента и верить, что Тэхени сможет примириться с ситуацией.

