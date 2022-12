ЧМ-2022: сборная Англии привезет из Катара кота

Сборной Англии не удалось выиграть кубок Чемпионата мира по футболу, но спортсмены не едут домой с пустыми руками. Сборная привезет домой бездомного кота Дэйва, который жил в отеле с футболистами.



Как сообщает ВВС, кот Дэйв стал неофициальным пушистым талисманом сборной Англии. Теперь питомец сменит теплую погоду Катара на английскую прохладу.



Изначально футболисты, нашедшие кота, заявили, что вернут заблудившегося Дэйва, если выиграют трофей, но все равно решили забрать его домой, в Британию.



Дэйва уже приветствовал другой знаменитый британский кот - Ларри, живущий в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.







Welcome to the team Dave x https://t.co/xfhtNl939h