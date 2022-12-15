ЧМ-2022: футболисты зовут замуж самую соблазнительную фанатку
Футболисты предложили самой соблазнительной болельщице чемпионата мира по футболу в Катаре Иванне Кнолль руку и сердце.
Об этом сообщает The Daily Mail.
По данным издания, фанатка сборной Хорватии покорила не только болельщиков, но и футболистов.
Имена влюбленных в Кнолль спортсменов, предложивших выйти за них замуж, не раскрываются.
"Наверное, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не заинтересована в том, чтобы встречаться с кем-то здесь. Мое намерение – заставить людей улыбаться, вот и все", – сказала модель.