



Члены Европейского парламента посетили Эфрат

Несколько членов Европейского парламента посетили Эфрат, сообщает "Аруц Шева".



Мэр Эфрата Одед Ревиви заявил: "Депутаты, приехавшие из разных стран, хотели узнать о месте женщин, как в обществе в целом, так и в религиозном обществе, об участии женщин в политике и лидерстве, о сосуществовании, а также о последствиях результатов выборов".



Также Ревиви описал цель таких поездок: "Цель туров, которые мы организуем, - поднять вопросы среди членов парламента, побудить их перестать представлять Иудею и Самарию зоной боевых действий, показать им общий образ жизни, который мы создали здесь".