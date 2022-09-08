



Члены британской королевской семьи прибыли в замок Балморал

Британские СМИ сообщают, что члены королевской семьи прибыли в замк Балморал.



За рулем был замечен принц Уильям, рядом с ним – принц Эндрю, а на задних сиденьях – граф и графиня Уэссекские.



Герцогиня Кембриджская Кэтрин не поехала к королеве Елизавете II в Шотландию, а осталась в Виндзоре. Об этом сообщил Кенсингтонский дворец.



Кейт осталась в Виндзоре из-за того, что их с принцем Уильямом дети (9-летний принц Джордж, 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи) сегодня впервые в новом учебном году пошли в школу. Это школа Ламбрук, расположенная недалеко от Аскота.