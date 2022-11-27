



Член Совета Иерусалима Йоав Цур: Мы боролись с мэрией более четырех лет



В четверг Иерусалим начал размещать оранжевые мусорные баки по всему городу. Это произошло спустя четыре года после того, как член городского совета Йовав Цур начал кампанию за их развертывание.



На самом деле потребовалась напряженная судебная тяжба с Министерством охраны окружающей среды, чтобы заставить муниципалитет начать процесс.

В феврале Ynet сообщил, что муниципалитет Иерусалима, министерство охраны окружающей среды и корпорация Tamir согласились установить мусорные баки после того, как министерство пригрозило оштрафовать город на 528 000 шекелей за нарушение закона, вышедшего еще в 2011 году.



Согласно соглашению, около 2000 контейнеров, поставленных корпорацией Tamir, будут распределены по всему городу на первом этапе. Задача состоит в том, чтобы обеспечить мусорными баками 90% жителей Иерусалима в течение пяти лет.



“Это огромная победа для жителей Иерусалима, которые теперь могут более эффективно сортировать отходы рядом со своими домами”, – сказал Цур. “Мы боролись с мэрией и мэром Моше Лайоном более четырех лет, чтобы заставить город разместить контейнеры для сортировки мусора”.



Раньше жители Иерусалима могли перерабатывать стекло, пластик, картон и одежду, но за последние два года большую часть мусорных баков убрали, и остались только клетки для переработки картона.