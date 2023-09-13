



Член комиссии по здравоохранению посетила "Лин" и "Рамбам"

10 сентября депутат кнессета от партии «Еш Атид» и член комиссии по здравоохранению Кнессета Татьяна Мазарская посетила медицинские центры Хайфы: «Лин» и «Рамбам».



Медицинский центр «Лин» — единственный в своем роде медицинский центр, который делает доступными для общественной медицины такие сложные методы лечения, которые обычно проводятся в больницах.



Татьяна Мазарская: Я встретилась с директором медицинского центра доктором Алоном Эрезом и с директором направления интегративной медицины в Хайфском и Северном округе больничной кассы «Клалит» - профессором Эраном Бен Арье. Профессор Бен Арье рассказал об уникальном методе, при котором в медицинском центре работает отделение интегративной онкологии. Отделение сочетает в себе конвенциональную и комплиментарную медицину в одном отделении без дополнительных затрат для пациентов. Я встретилась также с пациенткой, которая наряду с лечением химиотерапией, получает также процедуры комплиментарной медицины: иглоукалывание, разговорную терапию, диету, терапию по методу управляемого воображения и дыхательные упражнения. По ее словам, такой метод лечения приносит ей пользу и улучшает состояние и качество жизни.







Директор отделения пытается внедрить эту методику по всей стране и включить ее в корзину медицинских услуг.



Я пообещала, что присоединюсь к его усилиям и буду работать в Кнессете для продвижения этой темы, чтобы улучшить качество жизни и здоровья многих граждан в стране.



В медицинском центре «Рамбам» я посетила отделение неотложной помощи, а также одно из неврологических отделений больницы. В отделении меня встретил профессор Давид Ерницкий. который развил отделение от одного кабинета до нескольких взаимосвязанных отделений неврологии.



В ходе визита мне показали уникальные методы лечения в центре, и медицинские инновации, которые, как предполагается, очень скоро произведут революцию в медицине, например, новый препарат от болезни Альцгеймера. Я услышала от руководства больницы и руководителей отделений о трудностях, с которыми они сталкиваются, среди прочего, о нехватке персонала, отсутствии стандартов, соответствующих ресурсов и стратегического плана на ближайшие годы во всех аспектах - кадры, медицинское оборудование, инновационные методы лечения и нагрузка на персонал».







Чтобы уменьшить неравенство в секторе здравоохранения, необходимо изменить подход к стандартизации в системе общественного здравоохранения: как врачей, так и медсестер и парамедицинских профессий. Граждане Израиля, проживающие на периферии, на севере или на юге, являются равноправными гражданами и имеют право на надлежащую и качественную медицинскую помощь, как и жители центра.



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