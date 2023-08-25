



Член британской королевской семьи отправится за решетку

Легендарный английский регбист, член британской королевской семьи Майк Тиндалл отправится за решетку для участия в новом шоу.



По данным The Sun, будет снят сериал "Большой шлем", состоящий из двух частей, где покажут физические и эмоциональные проблемы бывшего спортсмена, которые окажется в непривычных для него условиях.



Уточняется, что там муж дочери принцессы Анны Зары Тиндалл сразится с австралийской командой. Ему придется тренировать и вдохновлять своих людей, чтобы победить противника.



Что примечательно, во время последнего шоу Тиндалла бросили в джунглях. Фанаты с нетерпением ждут того, какие секреты член королевской семьи раскроет в этот раз.