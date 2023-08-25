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Член британской королевской семьи отправится за решетку
25.08.2023 12:58 Алина Груднева

Член британской королевской семьи отправится за решетку

Легендарный английский регбист, член британской королевской семьи Майк Тиндалл отправится за решетку для участия в новом шоу.

По данным The Sun, будет снят сериал "Большой шлем", состоящий из двух частей, где покажут физические и эмоциональные проблемы бывшего спортсмена, которые окажется в непривычных для него условиях.

Уточняется, что там муж дочери принцессы Анны Зары Тиндалл сразится с австралийской командой. Ему придется тренировать и вдохновлять своих людей, чтобы победить противника.

Что примечательно, во время последнего шоу Тиндалла бросили в джунглях. Фанаты с нетерпением ждут того, какие секреты член королевской семьи раскроет в этот раз.

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