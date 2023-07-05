



Число выпускниц арабских школ удвоилось за десятилетие – отчет

Согласно отчету о рынке труда за 2022 год, опубликованному сегодня Министерством труда, социальных дел и социальных служб, за десять лет резко возросло число арабских женщин, получающих высшее образование, что привело к более широкому участию на рынке труда.



В отчете говорится, что в 2020 году четверть арабских женщин в возрасте 30–34 лет имели ученые степени, что вдвое больше, чем в 2010 году, когда только 13% арабских женщин в этой возрастной группе имели ученые степени. В возрастной группе 29-31 года доля имеющих ученые степени достигла 27% в 2020 году.



Совет по высшему образованию Израиля также свидетельствует о значительном увеличении числа студенток-арабок. Доля женщин среди арабов, получающих первую степень, в последние годы оставалась стабильной на уровне около 69%, но доля арабов в составе студентов бакалавриата в целом выросла с 16% в 2014 году до 20% сегодня.



Существует корреляция между высшим образованием, участием на рынке труда и уровнем оплаты труда работающих. Выяснено, что люди с учеными степенями зарабатывают больше, чем те, у кого их нет, даже с учетом таких переменных, как род занятий, отрасль, пол, этническая группа и местонахождение. Согласно исследованию, проведенному Центром исследований социальной политики Тауба в Израиле, степень дает на 45% более высокую заработную плату, а это означает, что высшее образование является важным средством продвижения для слабых слоев населения, таких как арабские женщины.



Общий уровень участия арабских женщин на рынке труда, который исторически был очень низким по сравнению с женщинами из других слоев населения, также значительно вырос. Согласно отчету о рынке труда, в 2014 году уровень участия арабских женщин в рабочей силе составлял всего 33%. Это по сравнению с 69% среди женщин харедим и 78% среди нехаредимских еврейских женщин. К 2022 году уровень участия арабских женщин подскочил до 42%.



Генеральный директор Министерства труда, социальных дел и социальных служб Исраэль Узан говорит: “Будущее израильского рынка труда зависит от способности различных групп населения участвовать в нем в целом, и особенно в областях с высоким спросом и высокой оплатой труда. и это задача, стоящая перед нами. За последнее десятилетие произошло заметное улучшение занятости среди арабских женщин и женщин-харедим наряду с резким повышением уровня образования”.



Среди женщин-харедим доля женщин с учеными степенями увеличилась с 9% до 15% а среди арабских женщин эта доля удвоилась до 25%. Это обнадеживающие цифры”, – добавляет он.