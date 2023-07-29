



Число пользователей Threads уменьшилось более чем вдвое

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил, что приложение Threads потеряло более половины пользователей. Об этом пишет BBC.



Отмечается, что за пять дней после запуска количество пользователей приложения выросло до более чем 100 миллионов, однако сейчас эта цифра уменьшилась более чем вдвое.



"Если у нас зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, в идеале было бы здорово, если бы все они или хотя бы половина из них остались с нами. Мы еще не добились этого", – сказал Цукерберг.



Руководитель Meta отметил, что для удержания пользователей в приложении внедряются новые функции, поскольку на момент запуска платформу критиковали за ограниченную функциональность. В Threads уже появилась возможность перевода постов на разные языки и разделение ленты на две категории. В настоящее время компания сосредоточена на добавлении большего количества "крючков для удержания пользователей", чтобы вернуть их обратно.



Приложение сейчас доступно в более чем 100 странах. Пользователи Threads могут авторизироваться через свою учетную запись Instagram и создавать публикации до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.



Позже пользователи приложения обнаружили проблему – удаление аккаунта автоматически удаляет Instagram-страницу пользователя. Meta заявила, что работает над тем, чтобы это исправить.