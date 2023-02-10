



Число носорогов и слонов в Уганде растет после многих лет браконьерства

Численность слонов, носорогов и других животных, находящихся под угрозой исчезновения, в заповедниках Уганды неуклонно увеличивается, обращая вспять многолетнее снижение, вызванное браконьерами, контрабандистами и конфликтами, сообщило в четверг государственное агентство по охране дикой природы.



По данным Управления дикой природы Уганды, популяция северных белых и восточных черных носорогов, которая была практически уничтожена в начале 1980-х годов людьми, охотившимися за их рогами, снова выросла до 32 особей.



Власти добавили, что благодаря активизации усилий по сохранению количество буйволов увеличилось на 77% до 44 163 в период с 1983 по 2021 год, в то время как количество слонов увеличилось почти на 300% до 7975 за тот же период.



В период с 1960-х по 1980-е годы в этой восточноафриканской стране произошло массовое сокращение численности некоторых видов, поскольку политический конфликт и беззаконие способствовали процветанию браконьерства и посягательств на дикую природу.



С тех пор правительство ввело ряд природоохранных мер, включая длительные тюремные сроки за экологические преступления и браконьерство.



Также увеличилось число горных горилл в густых лесах на юго-западе, что способствовало развитию туристической индустрии.

