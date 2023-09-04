



Число алий из Франции в 2023 году сократилось на 60%

Министерство алии и интеграции и Еврейское агентство запускают программу, чтобы помочь потенциальным репатриантам из Франции и других западных стран завершить процесс алии на фоне резкого спада.



Резкое сокращение числа евреев, совершающих алию из Франции и других западных стран, побудило Министерство алии и интеграции начать программу, поощряющую тех, кто в прошлом проявил интерес к приезду в Израиль в эти страны, сделать этот шаг.



В последние месяцы министерство направило послов в дома потенциальных иммигрантов, чтобы помочь им в продвижении процесса алии в Израиль. Кроме того, Еврейское агентство создало глобальный колл-центр, представители которого работают с евреями во Франции, начавшими процесс алии в течение последних пяти лет, но еще не завершившими его. Эта инициатива направлена ​​на увеличение числа новых иммигрантов из Франции. Также было объявлено о планах по привлечению студентов из Франции для получения инженерных и домедицинских программ в Израиле, в частности, для молодых людей из Франции в Университете Ариэль, а также для программы получения степени магистра в Израиле.



По данным Министерства алии и интеграции и Еврейского агентства, около 700 французских олимов прибыли в Израиль с января по конец июля этого года, что на 60% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Исследования, проведенные внутри еврейской общины, показывают, что значительный процент полумиллиона евреев Франции рассматривали или рассматривают возможность репатриации в Израиль. Кроме того, около 8000 человек из Франции начали процесс алии через Еврейское агентство в период с 2019 по конец 2022 года, но не завершили его, что делает их потенциальными кандидатами на алию.



“Сокращение числа олимов из Франции и западных стран требует от нас нестандартного мышления и значительных инвестиций в поощрение алии и облегчение ее для потенциальных олимов из этих стран”, – считает министр алии и интеграции Офир Софер. “Для достижения этой цели Министерство алии и интеграции адаптирует свои программы абсорбции репатриантов из западных стран”.