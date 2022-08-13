



Численность населения Земли близится к 8 млрд

Численность населения Земли близится к отметке в восемь миллиардов человек.

Об этом говорится в материале Wall Street Journal.

По данным ООН, эта отметка может быть достигнута уже, вероятно, 15 ноября.

Эксперты считают, что демографическая проблема Земли будет заключаться не в росте населения, а в малонаселенных странах, старении и сокращении рабочей силы.

"Есть два больших вопроса. Во-первых, как быстро упадет рождаемость в Африке. Другой вопрос – Китай и страны с очень низкой рождаемостью, повысят ли они ее и как быстро", - отметил австрийский демограф Вольфганг Лутц из Центра Витгенштейна.

Согласно прогнозам, с 2022 по 2030 годы рождаемость вырастет в 50 странах. Пик придется на Китай.

К 2050-м годам ООН прогнозирует прирост в населении Земли до отметки в 10 млрд человек.