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Четыре страны отказались от участия в "Евровидении"
16.10.2022 18:34 Ольга Белозерова

Четыре страны отказались от участия в "Евровидении"

Уже четыре страны отказались от участия в популярном песенном конкурсе "Евровидение-2023". 

Такое решение приняли Черногория, Болгария, Северная Македония и Босния и Герцеговина, сообщает издание lenta.ua.

Как отмечается, первой об отказе участвовать заявила Черногория. По информации прессы, страна не хочет отправлять своего участника на конкурс из-за больших расходов. 

Потом отказалась Северная Македония. Болгария с Боснией и Герцеговиной также объяснили свое решение "финансовым положением".

 

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