



Четыре страны отказались от участия в "Евровидении"

Уже четыре страны отказались от участия в популярном песенном конкурсе "Евровидение-2023".



Такое решение приняли Черногория, Болгария, Северная Македония и Босния и Герцеговина, сообщает издание lenta.ua.



Как отмечается, первой об отказе участвовать заявила Черногория. По информации прессы, страна не хочет отправлять своего участника на конкурс из-за больших расходов.



Потом отказалась Северная Македония. Болгария с Боснией и Герцеговиной также объяснили свое решение "финансовым положением".



