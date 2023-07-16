



Четыре скрытые функции соцсети Threads, которые нужно знать

Thread от компании Meta становится все более популярным в мире с каждым днем. Приложение работает в сотрудничестве с Instagram и позволяет пользователям синхронизировать подписчиков и детали профиля. Конкурент Twitter от Meta предлагает стандартные основные функции, – возможность публиковать текстовые публикации, фотографии и видео, а также делиться ими с другими. Однако есть некоторые функции, о которых вы можете не знать.



1. Быстрое отслеживание пользователей в Threads

Платформа имеет функцию быстрого отслеживания, позволяющую пользователям быстро отслеживать других пользователей на ней. Эта функция помогает пользователям следить за другими пользователями без необходимости открывать их профиль и нажимать кнопку "Следить". Для этого вы можете просто нажать на иконку + рядом с именем пользователя, чтобы подписаться на него.



2. Быстрое создание новой публикации

Чтобы создать новую публикацию, пользователи должны нажать иконку + внизу. Но чтобы создать новую публикацию в рамках темы или нескольких тем, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку “Добавить к теме”, чтобы добавить вторую тему или под основной темой. Это похоже на несколько твитов под одним постом. Но Meta сделала это еще проще. Все, что нужно сделать это трижды нажать кнопку ввода на клавиатуре, чтобы создать новую подтему.



3. Выключение уведомлений от отдельного пользователя

Если вам не нравится получать уведомления каждый раз, когда кто-то публикует новую тему, тогда Thread имеет возможность отключить звук для отдельных пользователей. Это может быть полезно для людей, которые вас не очень интересуют или если вы просто не хотите, чтобы вас беспокоили всякий раз, когда они что-то пишут. Нажмите меню с тремя точками на сообщении из аккаунта Threads, которое вы хотите отключить. В раскрывающемся списке выберите опцию “Выключить звук”.



4. Скрытые слова

Threads также имеет специальную опцию "Скрытые слова". Это позволяет пользователям скрывать как оскорбительные ответы, так и ответы с определенными словами и фразами. Чтобы включить эту функцию, перейдите на страницу “Конфиденциальность” из профиля и найдите “Скрытые слова”.