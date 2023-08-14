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Честь и огромное задание: Захар Прилепин стал подполковником Росгвардии
14.08.2023 13:45 Наталья Богинская

Честь и огромное задание: Захар Прилепин стал подполковником Росгвардии

Писатель, публицист и “участник СВО” получил новое звание в связи с назначением заместителем командира полка особого назначения “Оплот” по военно-политической работе, сообщила его пресс-служба.

Захар Прилепин поблагодарил президента РФ и руководство Росгвардии “за доверие”. По его словам, новое звание является “и честью, и огромным заданием”.

“Тот огромный поворот, что совершает русская история, ставит жесткие вызовы, – и мы принимаем их. Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству”, – заявил писатель.

Прилепин добавил, что “до звания подполковника также дослужились композитор Александр Алябьев, прозаик Борис Полевой, писатель и поэт Александр Твардовский и многие другие герои бессчетных сражений, ведь звание подполковника появилось в стрелецких частях России еще в XVII веке”.

Согласно указу Путина, на базе “Оплота” и других подразделений формируются новые полки особого назначения с расширенными полномочиями и тяжелой техникой для выполнения боевых задач на войне в Украине.

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