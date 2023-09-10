



Черновик песни Queen ушел с молотка: сколько за него удалось выручить

Черновик с текстом хита группы Queen Bohemian Rhapsody продали на аукционе за 1,7 млн долларов.



Лист бумаги, на которой лидер Queen Фредди Меркьюри вывел карандашом первоначальное название песни – Mongolian Rhapsody, был выставлен на торги аукционного дома Sotheby’s.



Аукцион прошел в минувшую среду, 7 сентября, вечером.



Текст песни был написан на бланке не существующей сейчас авиакомпании British Midland. На бланке напечатан календарь за 1974 год. Сама песня была записана в 1975 году. Композиция в течение 9 недель возглавляла чарты в Британии.



Черновик песни стал вторым по стоимости лотом на торгах. На первом оказался кабинетный рояль Меркьюри, на котором музыкант играл вплоть до своей смерти.

