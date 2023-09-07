



Через две недели в РФ объявят мобилизацию: "уклонистов" ждут штрафы и тюрьмы

В 20-х числах сентября в РФ объявят о второй волне мобилизации. Первым делом Кремль отправляет погибать в Украину жителей из сибирских и дальневосточных регионов.



По информации российского оппозиционного издания "Можем объяснить", в РФ приняли решение проводить повторную принудительную мобилизацию в этом месяце после так называемых "выборов", которые запланированы на 8-10 сентября.



Один из источников издания сообщил, что логика второй волны мобилизации состоит в том, что призванных по указу от 21 сентября 2022 года мужчин пришло время ротировать, чтобы повысить эффективность в войсках и не допустить чрезмерного роста недовольства в семьях мобилизованных в первую волну.



Также российское государство усилило рычаги давления на граждан и теперь "уклонистов" будут привлекать к уголовной ответственности, а также предусмотрен штрафы: