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Через две недели в РФ объявят мобилизацию: "уклонистов" ждут штрафы и тюрьмы
07.09.2023 04:33 Дара Киевская

Через две недели в РФ объявят мобилизацию: "уклонистов" ждут штрафы и тюрьмы

В 20-х числах сентября в РФ объявят о второй волне мобилизации. Первым делом Кремль отправляет погибать в Украину жителей из сибирских и дальневосточных регионов.

По информации российского оппозиционного издания "Можем объяснить", в РФ приняли решение проводить повторную принудительную мобилизацию в этом месяце после так называемых "выборов", которые запланированы на 8-10 сентября. 

Один из источников издания сообщил, что логика второй волны мобилизации состоит в том, что призванных по указу от 21 сентября 2022 года мужчин пришло время ротировать, чтобы повысить эффективность в войсках и не допустить чрезмерного роста недовольства в семьях мобилизованных в первую волну.

Также российское государство усилило рычаги давления на граждан и теперь "уклонистов" будут привлекать к уголовной ответственности, а также предусмотрен штрафы:

  • До 30 000 руб (в 10 раз) вырос штраф за за неявку в военкомат после получения повестки;
  • До 500 000 руб штрафа грозит работодателям за необеспечение явки в военкомат наемных сотрудников, подлежащих мобилизации. В 2022 году такие штрафы не превышали 5 000 руб;
  • Главное наказание - запрет на выезд из страны;
  • Уголовный срок до 5-ти лет за уклонение от мобилизации в Госдуме намерены ввести уже осенью. 


 

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