



Через 30 лет каждый третий студент Израиля будет ультраортодоксом – отчет

Отчет под названием “Студенческие прогнозы системы образования на 2025–2060 годы” был опубликован на этой неделе Центральным статистическим бюро Израиля. Согласно опросу, ожидается, что к 2060 году контингент студентов из общины харедим увеличится более чем на 246% и составит 31,9% всех студентов.



Посещаемость израильских детских садов также увеличится на 100,5%, что на 199 000 учеников больше, чем в этом году. В отчете указывается настоятельная необходимость подготовки учителей, чтобы справиться с экспоненциальным ростом числа учащихся.



Еврейское государство, которое уже сейчас сталкивается с нехваткой учителей, должно, согласно выводам доклада, как минимум удвоить число педагогов. Низкая заработная плата, а также тяжелые условия труда и отсутствие признания отчасти объясняют недостаток кадров, последствия которого можно ощутить очень скоро.



Ожидается, что в течение 30 лет в Израиле будет более 5 миллионов студентов – по сравнению с примерно 2,5 миллионами в 2023 году. Ожидается также, что в секторе образования в арабских школах число учащихся увеличится примерно на 161 000 человек, или на 35,7%.



В отчете указывается на настоятельную необходимость реализации стратегии для решения нехватки учителей и структурных изменений, которые потребуются для обучения такого количества студентов.

