



Чемпионат Европы по сексу отменяется

Согласно опубликованным ранее сообщениям столь необычный турнир должен был пройти в шведском городе Гетеборге. В соревнованиях, которые включали бы в себя 16 дисциплин, собирались принять делегации из 20 стран, пишет российские СМИ и телеграмм-каналы.



Однако слухи о проведении подобного чемпионата оказались изрядно преувеличенными. Никто и не собирался проводить турнир. Появившаяся в прессе новость – рекламная акция владельца нескольких стрип-клубов Драгана Брагича.



Проживающий в городе Йенчепинге выходец из Югославии решил раскрутить свои заведения, для чего объявил о создании Шведской федерации секса. Брагич подал заявку на регистрацию этой общественной организации в Шведскую спортивную конфедерацию, а заодно и анонсировал чемпионат Европы.



Брагич понимал, что у его затеи нет перспективы. Заявка была отклонена. Официальная причина – неправильное заполнение документов. Однако главной цели Драган Брагич добился. Его заведения получили известность во всей Швеции и далеко за ее пределами.

