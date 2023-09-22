Чем рискуют туристы, подключаясь к Wi-Fi в аэропорту и как защититься от угроз
Многие путешественники подключаются к Wi-Fi в аэропорту, чтобы скоротать время до посадки на рейс. Однако это может сделать их уязвимыми для киберпреступников. Клаудия Гуальди, руководитель отдела сбора данных о путешествиях, отметила, что общественные сети Wi-Fi, включая те, что в аэропортах, не являются абсолютно безопасными, и к ним может получить доступ любой.
Подключение к общественному Wi-Fi в аэропорту чревато различными киберугрозами, включая кражу личных данных и банковской информации, несанкционированный доступ к электронной почте, кражу паролей и вредоносное программное обеспечение по зараженным загрузкам.
Эксперт также указала на более сложные атаки, такие как "человек посередине", позволяющий хакерам подслушивать сообщения, а также "атаку по перехвату", при которой хакер может извлекать незащищенные данные из устройства пользователя.
Чтобы минимизировать риски, эксперт предложила следовать следующим советам:
- Убедитесь, что подключаетесь к официальному Wi-Fi аэропорта, уточнив точное название у персонала. Это поможет избежать подключения к поддельным сетям, созданным хакерами.
- Отключите автоматическое подключение к общественным точкам доступа в настройках гаджета. Использование виртуальной частной сети (VPN) скроет IP-адрес и зашифрует данные, передаваемые и получаемые через интернет.
- Установите антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных атак.
- Предпочтительно выбирайте сети, которые требуют пароль для доступа.
- Не проводите важные операции в общедоступной сети. К примеру, банковские транзакции или отправку конфиденциальных данных.
- Избегайте посещения сомнительных сайтов. Рекомендуется заходить только на страницы с https и пометкой замка в адресной строке.
- Выключите Wi-Fi сразу после использования.