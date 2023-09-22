



Чем рискуют туристы, подключаясь к Wi-Fi в аэропорту и как защититься от угроз

Многие путешественники подключаются к Wi-Fi в аэропорту, чтобы скоротать время до посадки на рейс. Однако это может сделать их уязвимыми для киберпреступников. Клаудия Гуальди, руководитель отдела сбора данных о путешествиях, отметила, что общественные сети Wi-Fi, включая те, что в аэропортах, не являются абсолютно безопасными, и к ним может получить доступ любой.



Подключение к общественному Wi-Fi в аэропорту чревато различными киберугрозами, включая кражу личных данных и банковской информации, несанкционированный доступ к электронной почте, кражу паролей и вредоносное программное обеспечение по зараженным загрузкам.



Эксперт также указала на более сложные атаки, такие как "человек посередине", позволяющий хакерам подслушивать сообщения, а также "атаку по перехвату", при которой хакер может извлекать незащищенные данные из устройства пользователя.



Чтобы минимизировать риски, эксперт предложила следовать следующим советам: