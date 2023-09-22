Новости » Life Style
Чем рискуют туристы, подключаясь к Wi-Fi в аэропорту и как защититься от угроз
22.09.2023 12:48 Наталья Богинская

Чем рискуют туристы, подключаясь к Wi-Fi в аэропорту и как защититься от угроз

Многие путешественники подключаются к Wi-Fi в аэропорту, чтобы скоротать время до посадки на рейс. Однако это может сделать их уязвимыми для киберпреступников. Клаудия Гуальди, руководитель отдела сбора данных о путешествиях, отметила, что общественные сети Wi-Fi, включая те, что в аэропортах, не являются абсолютно безопасными, и к ним может получить доступ любой. 

Подключение к общественному Wi-Fi в аэропорту чревато различными киберугрозами, включая кражу личных данных и банковской информации, несанкционированный доступ к электронной почте, кражу паролей и вредоносное программное обеспечение по зараженным загрузкам.

Эксперт также указала на более сложные атаки, такие как "человек посередине", позволяющий хакерам подслушивать сообщения, а также "атаку по перехвату", при которой хакер может извлекать незащищенные данные из устройства пользователя.

Чтобы минимизировать риски, эксперт предложила следовать следующим советам:

  1. Убедитесь, что подключаетесь к официальному Wi-Fi аэропорта, уточнив точное название у персонала. Это поможет избежать подключения к поддельным сетям, созданным хакерами. 
  2. Отключите автоматическое подключение к общественным точкам доступа в настройках гаджета. Использование виртуальной частной сети (VPN) скроет IP-адрес и зашифрует данные, передаваемые и получаемые через интернет.
  3. Установите антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных атак.
  4. Предпочтительно выбирайте сети, которые требуют пароль для доступа.
  5. Не проводите важные операции в общедоступной сети. К примеру, банковские транзакции или отправку конфиденциальных данных.
  6. Избегайте посещения сомнительных сайтов. Рекомендуется заходить только на страницы с https и пометкой замка в адресной строке.
  7. Выключите Wi-Fi сразу после использования.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы