



Человечество ужасно: Что нашли дайверы в Большой голубой дыре в Белизе

Дайверы достигли дна легендарной Большой голубой дыры в Белизе и обнаружили, что в “нетронутом чуде природы” на самом деле полно разнообразных обломков. Команда дайверов из Aquatica Submarines отправилась в экспедицию еще в 2018 году, но на этой неделе опубликовала “доказательства того, что люди ужасны”.



Большая голубая дыра – это гигантская морская воронка у побережья Белиза в Карибском море, которая на протяжении многих лет вызывала любопытство у ученых и туристов. Он простирается на 318 метров, имеет глубину около 124 метров и считается одной из главных достопримечательностей страны.



Цель экспедиции, финансируемой миллиардером Ричардом Брэнсоном, заключалась в том, чтобы достичь дна и создать трехмерную карту карстовой воронки. Когда дайверы, включая Брэнсона, впервые достигли дна, они поразились морским животным, таким как морские черепахи, рифовые акулы и гигантские кораллы. Однако когда они достигли глубины 90 метров, “жизнь начала исчезать”.



Член экспедиции Эрика Бергман объяснила, что толстый слой токсичного сероводорода тянется по поверхности воронки и не позволяет кислороду проникать внутрь.



“Мы нашли ракушки, раковины и крабов-отшельников, которые упали в яму и задохнулись”, – рассказала она.



Команда также нашла двухлитровую бутылку кока-колы, которая оказалась на глубине более 100 метров, а также потерянную камеру GoPro. Там также были обнаружены останки двух человеческих тел, которые, вероятно, принадлежали двум из трех водолазов, заблудившихся в воронке в предыдущей экспедиции.



Дайверы также обнаружили сталактиты – вид минеральных образований, которые обычно свисают с потолков пещер, что доказывает, что это место когда-то было доисторической сухой пещерой. Ученые считают, что она образовалась во время последнего ледникового периода, а 14 000 лет назад была затоплена, когда закончился ледниковый период и поднялся уровень моря.



“Даже место, которое никогда не посещали люди, содержит так много нашего мусора. Человечество ужасно”, – говорят дайверы.



Брэнсон назвал экспедицию “одним из самых ярких напоминаний об опасности изменения климата, которые я когда-либо видел”.



“Настоящие монстры в океане – это изменение климата и пластик. К сожалению, мы видели на дне ямы пластиковые бутылки, которые являются настоящим бичом океана”, – сказал он.

