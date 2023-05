Чек с подписью Стива Джобса продан на аукционе за рекордную сумму

Чек 1976 года с первым адресом Apple, подписанный Стивом Джобсом, выручил на аукционе рекордную сумму.



Чек под названием "Apple Computer Company" содержит первый официальный адрес Apple "770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto" - местонахождение автоответчика и почты, которыми компания пользовалась.



Чек был выписан в июле 1976 года на сумму 175 долларов компании Crampton, Remke & Miller, оказывавшей услуги управленческого консалтинга. Эта фирма предоставляла услуги крупным технологическим компаниям того времени, таким как Atari, Memorex, National Semiconductor и Xerox.



Контракт Джобса с такой фирмой на ранних этапах развития Apple демонстрирует его взгляд на долгосрочный рост. В этот период компания разработала Apple-1, получила свой первый крупный заказ и взялась за его исполнение.



Чек с подписью Джобса планировали продать за $25 000, но в результате за него удалось выручить $106 985. По мнению экспертов, подписанный лот имеет историческое значение.

