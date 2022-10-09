



Чего боится Бэтмен: Кристиан Бэйл рассказал о своем страхе

Голливудский актер Кристиан Бэйл, который запомнился общественности своим образом Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, дал интервью GQ, в котором рассказал о своем страхе.



По словам артиста, он очень боялся, что образ героя в костюме летучей мыши прилипнет к нему навсегда.



"Боялся, но мне это нравилось. Я думал, что никогда не могу быть кем-нибудь другим для людей. Может, меня заставят заняться чем-нибудь другим, и эта актерская профессия, которой меня заставили заниматься в детстве, уйдет от меня. Я буду свободен. А потом этого не произошло", – рассказал Бэйл в интервью GQ.