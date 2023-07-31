



ChatGPT: как зарегистрироваться, что спрашивать и как работать с нейросетью

ChatGPT наконец получил свое приложение на Android. Рассказываем, как использовать его для рабочих задач, какие подсказки предоставлять, а где лучше обойтись другими инструментами.



Чтобы верифицировать учетную запись, нужно лишь указать свою электронную почту. OpenAI пришлет электронное письмо с подтверждением. После перехода по ссылке из письма OpenAI спросит ваше имя и фамилию, а затем номер мобильного телефона. После этого вы можете пользоваться ChatGPT.



Приложения ChatGPT не существует ни для одной операционной системы, оно работает только через браузер.

Как пользоваться ChatGPT: общие рекомендации

ChatGPT создали, чтобы предоставлять подробные ответы на любой запрос – от вопросов до утверждений. Подробность ответа зависит от формулировки запроса. Например, запрос "Объясни, как работает двигатель внутреннего сгорания" будет более подробным, чем запрос "Что такое двигатель внутреннего сгорания".



ChatGPT бывает ненадежным – если данных недостаточно, он может заполнить пробелы неправильной информацией (особенно часто это происходит в отношении досье на людей). Инструмент также имеет "ограниченные знания о событиях в мире после 2021 года", поскольку он был обучен на данных до этой даты.



Начните с четкой цели – определите, чего вы хотите достичь с помощью запроса. Это может быть информация, идеи для стартапа или решение проблемы.

Предоставляйте запрос кратко и по существу. Избегайте использования ненужных слов или двусмысленностей.

Перефразируйте, если вам не нравится результат ответа.

Избегайте открытых вопросов и вопросов, на которые нет четкого ответа. Это может привести к нерелевантным или запутанным ответам чат-бота.

Используйте итеративный подход и добавляйте инструкции. Например, если вам нужно написать статью/пост, а у вас нет конкретной темы, предложите чату их сгенерировать, а дальше выбрать одну из них для написания. После этого можно добавлять ему замечания по стилю, количеству фактов, попросить расширить или сократить объем и тому подобное. В результате за несколько итераций он создаст текст высшего качества.

Какие рабочие задачи может выполнять ChatGPT

Как большая языковая модель, обученная на миллиардах образцов текста, ChatGPT работает почти со всеми текстовыми данными, его применение ограничивается только фантазией пользователя.



Но есть несколько очевидных вещей, которые он точно сможет упростить в вашей работе. Обычно его используют для анализа и написания текстов, email-рассылок и сопроводительных писем.



Также для написания эссе, кодирования, форматирования информации в таблицы, составления резюме и тому подобное. А еще как площадка для начальной идеи, например, если вам не хватает вдохновения для собственного рассказа, никнейма, шутки и тому подобное.

С чем пока плохо работает ChatGPT

Математические операции и фактологическая точность. Последние модели должны были бы меньше ошибаться в математических вычислениях, но это до сих пор случается. Поэтому лучше использовать калькулятор, а фактологические данные проверять.



С вопросами вроде "Чей Крым?", политическими событиями и прогнозом будущих событий. Он даст вам ответ, но он будет либо максимально расплывчатым, либо набором фраз, которые ничего не значат.



Оценка фактов и авторитетность источников. На вопрос, что полезнее на завтрак – бекон или хлопья, СhatGPT осторожно отдает предпочтение последнему. Все потому, что хлопья являются одним из синонимов "здорового" завтрака и гораздо чаще встречаются в учебных данных и маркетинговых статьях. Хотя последние исследования показывают, что это не совсем так.