



Champagne Veuve Clicquot: одно из лучших шампанских вин в мире – к 8 Марта

Элитное шампанское, созданное женщиной, изменившей индустрию шампанских вин, а значит, изменившей мир, - что может быть более подходящим для празднования 8 Марта?



Дом шампанских вин Veuve Clicquot («Вдова Клико») – один из самых известных в мире. Именно мадам Клико создала шампанское в его сегодняшнем понимании и превратила игристое вино в культ. Именно она ввела в производство несколько инноваций, которые используются всеми шампанскими домами и по сей день.



Дом шампанских вин Veuve Clicquot был основан как небольшой семейный бизнес в Реймсе (регион Шампань) в 1722 году. В 1805 году мадам Клико унаследовала от мужа небольшой дом шампанских вин и получила титул Veuve, по-французски – «вдова». Когда она взяла управление на себя, дом шампанских вин начал быстро развиваться, вскоре превратившись в большой бизнес.



Девиз мадам: «Производить только один вид шампанского – лучший» живет и воплощается до сих пор.



За время управления предприятием мадам Клико разработала некоторые из самых значительных инноваций в индустрии шампанских вин, среди которых первая винтажная бутылка (1811 г.), первое розовое вино (мадам использовала в купаже высокий процент винограда Пино Нуар) и первый пюпитр для ремюажа (избавления вина от посторонних примесей), который используется и сегодня во всех шампанских домах мира.







Шампанский дом Veuve Clicquot является вторым домом шампанских вин в мире и первым - в США.



Yellow Label Champagne Brut, флагманское шампанское дома с 1722 года, состоит, в основном, из винограда Пино Нуар, который прочно отождествляется со стилем дома.







Среди прочих компонентов сложного купажа - около 60 различных вин из качественных сортов домашнего винограда. Сухое, элегантное, ласкающее и нежное шампанское. Рекомендуемая температура подачи: 10-8 градусов, рекомендуется подавать в винном бокале или бокале «тюльпан», чтобы усилить впечатление.



Veuve Clicquot Rosé - в 1818 году вдова Клико создала первый купаж розового шампанского, в который она осмелилась добавить красное вино, чтобы придать цвет.



Розовое шампанское Veuve Clicquot Rose изготовлено на основе бленда Yellow Label с добавлением 12% красных вин из тщательно отобранного винограда сорта Пино Нуар для усиления насыщенного аромата шампанского. Свежее, праздничное и очень торжественное розовое шампанское. Рекомендуемая температура подачи 10-8 градусов, рекомендуется подавать в винном бокале или бокале «тюльпан».



Шампанское Veuve Clicquot в ассортименте можно приобрести в избранных алкогольных магазинах и на их интернет-сайтах.



