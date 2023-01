The Chainsmokers о сексе втроем: Нас заставили участвовать в этих сценах

Во время своего появления в среду в эпизоде ​​подкаста Call Her Daddy танцевальный поп-дуэт, состоящий из Эндрю Таггарта и Алекса Полла, поделился пикантными подробностями своей жизни, признавшись ведущей Александре Купер, что они вместе занимались сексом втроем не один раз.



Отметив, что это произошло некоторое время назад, 37-летний Полл со смехом сказал: “Это были дни, когда нам приходилось делить гостиничные номера”

“В Европе у них две кровати, они даже не разделяют их… так что нас почти силой заставили участвовать в этих сценах”, – добавил артист.



Вспоминая один из случаев, Полл продолжил: “Я думаю, мы подумали: ”Что, черт возьми, только что произошло? Потому что это никогда специально не планировалось”.



Парни также признались, что встречались с фанатками в начале своей карьеры.



Полл также поделился некоторыми подробностями из своей личной жизни о том, как бывшая девушка шпионила за ним через дозатор корма для домашних животных, который она установила в его доме. Полл в конце концов расстался с ней после множества ссор, признав: “Это было просто очень нездорово. Я чувствовал, что схожу с ума”.



“Моя мама ненавидела ее, моя сестра ненавидела ее, она всем не нравилась”, – добавил он.



THE CHAINSMOKERS🔥 Get ready to laugh your ass off. Cheating, Threesomes, & Toxic Ex’s. WATCH NOW- https://t.co/PPijy9e7gl @TheChainsmokers pic.twitter.com/2JtaqL7tRb — Call Her Daddy (@callherdaddy) January 11, 2023

В прошлом месяце The Chainsmokers завершили свой тур 2022 года, который проходил по Северной Америке и Европе, продвигая свой четвертый студийный альбом So Far So Good .