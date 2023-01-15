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Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли
15.01.2023 17:11 Ольга Белозерова

Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли

Церемонию прощания с известной актрисой Инной Чуриковой, умершей вчера, перенесли из театра "Ленком" в Храм Христа Спасителя.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Изначально церемония должна была состояться в театре "Ленком", в котором Инна Чурикова работала долгие годы.

"По решению семьи Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания состоится в Храме Христа Спасителя и пройдет в верхней Церкви Храма 17 января в 11.00. Гражданской панихиды в театре не будет", - говорится в заявлении.

Похоронят Инну Чурикову на Новодевичьем кладбище. 

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