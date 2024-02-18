



Цензура по-ирански - невесте Роналду "обрезали" ягодицы (фото)

Джорджина Родригес, которая является невестой всемирно известного и легендарного футболиста Криштиану Роналду, подверглась "цензуре" со стороны иранских журналистов.



Одна из ведущих газет в регионе, Hamshahri, специально отредактировала одну из фотографий, на которой Роналду изображен вместе с невестой и детьми. Особое внимание корректоров было уделено формам 30-летней модели, а конкретно ее округлым ягодицам.



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Таким образом, СМИ постарались придать облик Джорджины соответствующим требованиям иранских властей к местным женщинам.



По информации британских таблоидов, невеста Роналду, вероятно, будет глубоко расстроена увиденным, осознав, что ее фотографию подвергли цензуре нерадивые иранские журналисты. Девушка уделяет особое внимание своей физической форме и гордится своим внешним видом.



Скорректированное изображение Джорджины Родригес, опубликованное в иранском издании, быстро стало предметом внимания мировых СМИ, вызвав реакцию ряда известных личностей.



В частности, депутат парламента Бельгии Дарья Сафаи выразила мнение: "Именно так смотрят на женщин исламисты с патологическим восприятием".

