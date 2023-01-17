



Цены на жилье в Израиле указывают на изменение рыночной тенденции

"Я поручил генеральному директору министерства и генеральному директору Земельного управления Израиля подготовить персонал для представления рабочего плана, который будет поддерживать темпы продажи земли и начала строительства с целью вызвать падение цен в ближайшее время", — заявил на этой неделе министр жилищного строительства Ицхак Гольдкнопф, открывая лотерею на получение субсидируемых квартир по программе "Дом со скидкой".



Однако, согласно данным Центрального статистического бюро, цены на жилье вот-вот упадут, вне зависимости от каких-либо действий, предпринятых Гольдкнопфом и другими министрами правительства.



На самом деле, цены на новые дома на открытом рынке падают такими темпами, каких не было в течение трех лет, а дома в центральном Израиле, ставшие лидерами роста цен, упали в цене впервые с момента начала пандемии Covid-19. Это падение цен произошло не в результате государственной политики, а в результате резкого падения спроса, вызванного повышением процентных ставок.



Наиболее характерными чертами последнего периода, по которым имеются данные, являются падение цен на новые дома и падение цен в центральном Израиле. Цены на новые дома упали на 0,9%, но рост был смягчен тем фактом, что 15% новых домов, включенных в индекс, были куплены в рамках программы субсидирования цен для покупателей. Без их учета цены на новое жилье, проданное на открытом рынке, снизились на 2,4%.



Одно из изменений, характерных для рынка с тех пор, как процентные ставки начали расти, связано с географическими предпочтениями покупателей. В районах, возглавивших рост цен, наступило затишье, в то время как за период с апреля, когда Банк Израиля начал повышать ставки, до середины ноября в районе Хайфы был зарегистрирован наибольший рост цен на 11,8%, опередив Иерусалим ( 10,6%), Тель-Авив (10,2%), северный округ (9,4%), южный округ (9,1%) и центральный округ (9%).



На этом фоне такие заявления, как заявление министра жилищного строительства, звучат оторванными от текущей реальности, в которой предложение жилья не является значимым фактором, а подменяется финансовым положением как застройщиков, так и покупателей жилья.

