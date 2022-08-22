



Цены на жилье в Израиле растут, несмотря на снижение спроса

Несмотря на падение количества проданных домов в Израиле, цены на жилье продолжают расти. Цены на жилье выросли на 2% в мае-июне по сравнению с апрелем-маем и выросли на 17,8% за последние 12 месяцев по сравнению с 15,9% в прошлом месяце, сообщило Центральное бюро статистики. По мнению Ассоциации строителей Израиля, здесь нет противоречия, поскольку проблема заключается не в спросе, а в недостаточном предложении жилья.



По словам главного экономиста Министерства финансов, в первой половине 2022 года было продано 63 900 домов, что на 10% меньше, чем в первой половине 2021 года.



В июне 2022 года было продано 10 500 домов, что на 24% меньше, чем в июне 2021 года.



Нынешняя стагфляция и три повышения процентных ставок с апреля делают охлаждение рынка жилья логичным.



Что касается предложения новых домов, то оно было стабильным в течение последних нескольких лет. Жилищный фонд увеличился за счет начала строительства, которое на конец марта 2022 года составило 69 000, что является самым высоким показателем с 1990-х годов.



И это еще не вся картина. Главный экономист Минфина выяснил, что за последний год увеличилось количество людей, покупающих дома "на бумаге", то есть строительство которых еще не началось. Эти цифры не включены ни в данные о начале строительства, ни в данные о продажах новых домов. Это немаловажное число, потому что с августа 2021 года 50% домов, купленных у строительных подрядчиков на открытом рынке, были "на бумаге", а в июне 2022 года эта доля выросла до 60%.



В связи с резким падением продаж жилья для инвестиций после того, как в прошлом году был повышен налог на покупку, количество домов, сдаваемых в аренду, сокращается очень быстро, увеличивая арендную плату.

