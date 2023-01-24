



ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ВЫРОСЛИ, НО КВАРТИРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПОКУПАТЬ. КАК?

Цена на недвижимость во всем мире постоянно растут – это не секрет. Но в Израиле кажется, будто свой дом купить просто невозможно. Это не так! Три главных совета, как купить квартиру в Израиле и не разориться - рассказывает специалист по недвижимости Марианна Рейзин.



Правило 1. Внимательно следите за рынком



Да, цены растут, но даже в этом процессе есть момент, когда важно спохватиться как можно быстрее. Сейчас именно такое время - рост остановился, поэтому ниже, чем сегодня, цен уже не будет точно.



Правило 2. Рассматривайте квартиру еще и как инвестицию



Даже если вы не въезжаете в квартиру прямо сейчас – это серьезное вложение, а стоимость недвижимости не в центре в разы ниже. Кроме того, инфраструктура периферии развивается молниеносно и те территории, которые еще 10 лет назад казались недосягаемыми, сейчас – предмет мечты.



Правило 3. Обращайте внимание на периферию



Недалеко от центральных районов есть города поменьше. Они быстро развиваются, а цены на жилье в отличие от центра отличаются разительно! Например, один из таких городов - зеленых, быстро развивающихся и благоприятных для жизни - Мигдаль ха-Эмек. Просторный и цветущий город, расположен в Северном округе Израиля в 25 минутах от Хайфы, 25 минутах от Афулы. В городе находится несколько заводов, следовательно есть множество рабочих мест.



Огромным плюсом города считается развитая система транспортного сообщения. Вы с легкостью можете быстро добраться в любую точку страны на поезде, автобусе или личном автомобиле (в том числе и по скоростной трассе, расположенной поблизости).

Посмотрите, какое многообразие квартир предоставляет Мигда а-Эмек - жилье на любой вкус и карман!



ПРОСТОРНАЯ И СВЕТЛАЯ КВАРТИРА



Такой дом замечательно подойдет как для небольшой семьи, так и для пары. Кроме того, именна эта квартира может стать вашей лучше инвестицией. 4-х комнатная квартира со свежим ремонтом, на площади в 90 кв. м в ухоженном и чистом доме. А из окон открывается восхитительный вид! Приобрести такую квартиру сейчас можно за 895,000 шек.







ЧАСТНЫЙ ДУПЛЕКС!



Дуплекс – это и правда квартира мечты, ведь что может быть приятнее, чем приходить в собственную квартиру? Приходить в двухэтажную квартиру! В этом дуплексе вас ждёт 5 комнат, а также мамад, большая парковка и невероятный вид. Стоимость сейчас - 1,165,000 шек.







КВАРТИРА ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ



В этой очень уютной квартире 5 комнат, которые в совокупности составляют 135 кв. м жилой площади: 3 ванные комнаты, душ, родительская спальня, кондиционеры в каждой комнате, кладовка, мамад и 2 парковочных места! Квартира расположена на 5 из 8 этажей, в доме есть лифт. Дополнительный и очень важный бонус квартиры – большой балкон с великолепным видом. Сейчас стоимость квартиры составляет 1,595,000 шек.







УЮТ И КОМФОРТ В ОДНОМ



Посмотрите, какая уютная! Квартира на 5 из 8 этажей в доме с лифтом: 4 комнаты (90 кв.м), терраса (10 кв.м.), родительская спальня, мамад, 2 душа и туалет. Стоимость этой квартиры сейчас 1, 095, 000 шек.









ДОМ МЕЧТЫ



Невероятная квартира: 5 просторных комнат (120 кв.м), пергола (40 кв.м), участок в сумме составляет 380 кв.м. Парковка и мамад прилагаются. Это действительно дом мечты! Стоимость дома мечты сейчас всего 1,670, 000 шек.



Кроме всех вариантов, что вы увидели, мы также предлагаем для покупки коттеджи и частные дома!

На всех этапах: от выбора и до полного оформления квартиры (включая вопросы машканты и ее страхования, а также услуги адвоката) вы получите мое полное сопровождение.



Покупка квартиры станет для вас приятным и очень понятным процессом. Тогда и получение ключей будет настоящим праздником! Как, например, у одного из наших клиентов:



«Марианна, мы с мужем в восторге! Трудно решиться на покупку квартиры в наше время, когда все так нестабильно. Но вы помогли нам, дали такую уверенность, что даже такой волнительный процесс стал настоящим удовольствием . Спасибо за помощь в получении машканты и всю вашу команду специалистов, с которыми мы работали в процессе. Вы помогли исполнить заветное желание – теперь У НАС ЕСТЬ КВАРТИРА!!!»



Юлия Шульман



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